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Стилист назвал элегантный тренд, который появится в гардеробах осенью

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 18:12 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о модной детали, которая станет одним из главных трендов предстоящего сезона осень-зима 2026, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.


"Шлейф – один из самых элегантных трендов сезона Fall/Winter 26. Такая деталь точно добавит образу выразительности и утонченности. Берите на заметку!" – написал эксперт.

Ранее Рогов рассказал о тренде, который будет особенно актуален в сезоне осень-зима 2026.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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