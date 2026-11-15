Стилист назвал элегантный тренд, который появится в гардеробах осенью

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о модной детали, которая станет одним из главных трендов предстоящего сезона осень-зима 2026, сообщает Zakon.kz.

Модное наблюдение он опубликовал в Telegram.

"Шлейф – один из самых элегантных трендов сезона Fall/Winter 26. Такая деталь точно добавит образу выразительности и утонченности. Берите на заметку!" – написал эксперт. Ранее Рогов рассказал о тренде, который будет особенно актуален в сезоне осень-зима 2026.

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