Модный блеск без компромиссов: какой тренд захватит гардеробы осенью

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о тренде, который будет особенно актуален в сезоне осень-зима 2026, сообщает Zakon.kz.

Эксперт обратил внимание на изделия из лаковой кожи и поделился модным наблюдением в Telegram.

"Лаковая кожа – эффектный тренд сезона Fall/Winter 26. Дизайнеры предлагают обратить внимание не только на привычные черные изделия, но и на цветную лаковую кожу. В коллекциях встречаются пальто, куртки, юбки и брюки с характерным глянцевым блеском", – написал специалист. Ранее сообщалось, как правильно сушить мокрые вещи после дождя.

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