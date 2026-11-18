Названы четыре знака зодиака, которым зима принесет долгожданное спасение
Как пишет издание YourTango со ссылкой на астролога Элеонору, представителям этих знаков придется избавиться от токсичного окружения и старых привычек, но к весне 2027 года они сами себя не узнают.
Лев
Уходящий год выдался напряженным, и сейчас вы чувствуете сильную усталость. Кажется, что приложенные усилия не приносят результата, но опускать руки нельзя – ситуация вот-вот изменится к лучшему.
"Жизнь вашей мечты не построится сама по себе, пока вы сидите и ждете прилива мотивации", – предупреждает Элеонора.
Пора перейти от слов к делу: будь то смена работы или забота о здоровье, успех придет только через реальные действия.
Дева
Этой зимой вы будете буквально одержимы идеей улучшить свою жизнь и обстоятельства. Астролог обещает мощный рывок, но предупреждает, что перед этим придется пройти через испытания и пересмотреть привычный уклад.
"Некоторые привычки, отношения и ожидания не пойдут с вами в весну 2027 года", – отмечает специалист.
Расставание со старым поначалу вызовет дискомфорт, однако эти перемены пойдут исключительно на пользу.
Овен
Прямое движение Сатурна в декабре и ретроградный Марс в январе приблизят вас к заветным целям, но потребуют железной дисциплины. Ближайшие месяцы станут проверкой на терпение, а спешка только навредит.
"То, что, как вам казалось, произойдет быстро, потребует от вас вернуться назад, исправить ошибки или полностью пересмотреть свой подход", – поясняет Элеонора.
Доверьтесь обстоятельствам и действуйте вдумчиво.
Скорпион
После затяжной серии неудач из-за ретроградного Меркурия вы наконец сможете выдохнуть и сдвинуться с мертвой точки. Звезды советуют серьезно заняться финансами и продвижением давнего проекта, но делать это без лишней огласки.
Чтобы обрести желанную стабильность, перестаньте делиться планами с окружающими и смело вычеркните из жизни людей, которые тянут из вас энергию.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
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