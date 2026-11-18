В Испании известный эксперт по долголетию Мануэль де ла Пенья назвал главный секрет долгой и счастливой жизни. По его словам, залог здоровья кроется не в лабораториях, а в ментальном настрое, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ABC, современные терапии и омолаживающие процедуры могут быть эффективны, однако ключевую роль играет умение отпускать негатив.

"Я изучил 350 человек в возрасте старше 100 лет и не знаю ни одного, кто истязал бы себя негативными мыслями", – подчеркнул Мануэль де ла Пенья.

Специалист пояснил, что долгожители не зацикливаются на прошлых ошибках и чувстве вины, а полностью концентрируются на настоящем моменте.

Постоянное самобичевание и сожаления запускают в организме разрушительные процессы, в то время как позитивное мышление и принятие жизни как искусства помогают замедлить старение и сохранить крепкое здоровье до глубокой старости.

А ранее собственным секретом долголетия поделилась 100-летняя пианистка.