Наука и технологии

Почему одни фламинго стареют медленнее других, выяснили биологи

Фото: pixabay
Ученые изучили, как оседлый образ жизни влияет на старение фламинго, и пришли к неожиданным результатам, сообщает Zakon.kz.

Согласно результатам исследования, миграционные стратегии оказывают существенное влияние на старение птицы, обитающей в Средиземном море, – большого фламинго.

"Резиденты демонстрируют более высокую выживаемость и репродуктивную способность в раннем возрасте, чем мигранты. Однако резиденты, возможно, расплачиваются за свои преимущества раннего периода жизни в пожилом возрасте, демонстрируя как ускоренное репродуктивное, так и актуарное старение. Мы показываем, что миграция оказывает решающее влияние на жизненный путь, определяя показатели смертности и репродуктивные показатели одной из самых долгоживущих и самых харизматичных птиц умеренного климата", – сообщается в материале, опубликованном в PNAS.

В тексте уточняется, что, хотя влияние миграции на выживание и размножение в раннем возрасте хорошо задокументировано, ее воздействие на старение в пожилом возрасте остается в значительной степени неизученным. Поэтому ученые, используя уникальный 44-летний набор данных, продемонстрировали, что миграция играет ключевую роль в формировании возрастных траекторий смертности и размножения.

Ранее ученые объяснили необычное явление в небе, которое в ночь на 26 августа 2025 года заметили жители сразу нескольких стран.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
