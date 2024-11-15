Передается ли сахарный диабет по наследству

Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, как генетический фактор влияет на развитие сахарного диабета, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" он отметил, что первый тип диабета имеет меньшую наследственность, а второй – большую.

"Но если человек с первым типом желает завести ребенка, то мы предупреждаем, что вероятность развития диабета у его ребенка составит от 2 до 6%. Если мужчина с первым типом диабета планирует завести ребенка, то риск развития диабета у его ребенка достигает 10%", – сказала Шокур.

По словам специалиста, нужно узнать у своих родных про болезнь сахарным диабетом, чтобы понимать свою зону риска.

"Достаточно одной родственной линии, чтобы говорить про риск", – отметила эндокринолог.

Шокур напомнила, что основными симптомами сахарного диабета являются жажда, сухость во тру, сухость кожных покровов, обильное мочеиспускание, а также общая слабость.

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