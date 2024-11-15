Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Передается ли сахарный диабет по наследству

Передается ли сахарный диабет по наследству, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 23:52 Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала, как генетический фактор влияет на развитие сахарного диабета, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" он отметил, что первый тип диабета имеет меньшую наследственность, а второй – большую.

"Но если человек с первым типом желает завести ребенка, то мы предупреждаем, что вероятность развития диабета у его ребенка составит от 2 до 6%. Если мужчина с первым типом диабета планирует завести ребенка, то риск развития диабета у его ребенка достигает 10%", – сказала Шокур.

По словам специалиста, нужно узнать у своих родных про болезнь сахарным диабетом, чтобы понимать свою зону риска.

"Достаточно одной родственной линии, чтобы говорить про риск", – отметила эндокринолог.

Шокур напомнила, что основными симптомами сахарного диабета являются жажда, сухость во тру, сухость кожных покровов, обильное мочеиспускание, а также общая слабость.

Ранее сообщалось, почему важно контролировать сахар при диабете.

Читайте также

Гороскоп на неделю, астролог, ноябрь
Доверьтесь интуиции: гороскоп от астролога на предстоящую неделю
Почему хочется спать после еды и что с этим делать
Почему хочется спать после еды и что с этим делать
15 ноября день Акиндина и Пигасия, народные приметы
15 ноября день Акиндина и Пигасия: народные приметы
Елена Беляева
Интересное 2024 год Диабет Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: