Колбасы, сосиски и мясные деликатесы могут быть связаны с повышенным риском развития рака кишечника, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредил врач общей практики Амир Хан в беседе с Daily Mirror.

По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на переработанное мясо, в том числе вяленые продукты, которые часто содержат нитриты и другие консерванты. В процессе пищеварения некоторые из этих веществ могут превращаться в соединения, способные повреждать клетки организма.

"В организме они превращаются в так называемые N-нитрозомические соединения и сами по себе могут повышать риск рака кишечника. Они могут усиливать мутации", — уточнил доктор.

Хан подчеркнул, что в идеале от подобных продуктов лучше отказаться или существенно сократить их количество в рационе. При этом врач признал, что полностью исключить их из питания бывает непросто.

В качестве более реалистичного подхода специалист предложил ограничить употребление мясных деликатесов до одного раза в неделю. По его мнению, даже сокращение количества таких продуктов может стать важным шагом к более здоровому питанию.

Ранее мы сообщали, можно ли поправиться от фруктов и как их правильно есть.