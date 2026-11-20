Многие болезни возникают из-за неправильного питания, низкой физической активности, хронического недосыпа, стресса. Такой образ жизни повышает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Zakon.kz узнал, как обеспечить себе здоровое долголетие.

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ профилактической медицины имени академика Е. Д. Даленова Жанна Нұрберген отметила, что профилактика любого заболевания должна проводиться, даже если нет первых симптомов. При этом здоровый образ жизни – это не строгие ограничения, постоянные диеты или изнурительные тренировки, а система разумных и последовательных решений, которые человек принимает каждый день.

Сбалансированное и полноценное питание

По ее словам, нет никаких секретов здоровья и все тайны раскрыты издавна. Прежде всего питание является одним из ключевых факторов, влияющих на обмен веществ, работу иммунной системы, состояние кишечной микробиоты и общее самочувствие.

Основной принцип здорового питания – разнообразие и умеренность

Нужно ежедневно употреблять овощи и фрукты, стремясь к потреблению не менее 400 граммов в сутки.

Включать в рацион качественные источники белка: рыбу, мясо, птицу, яйца, бобовые и молочные продукты.

Отдавать предпочтение цельнозерновым крупам, хлебу и другим продуктам с высоким содержанием пищевых волокон.

Употреблять орехи, семена и растительные масла как источники полезных жиров.

Регулярно включать в рацион рыбу.

Ограничивать продукты с высоким содержанием добавленного сахара, соли и насыщенных жиров.

Сокращать потребление продуктов глубокой промышленной переработки.

"Полезно использовать принцип здоровой тарелки: половину занимают овощи и фрукты, четверть – белковые продукты, остальное – цельнозерновые продукты или другие источники сложных углеводов. Здоровое питание – это не голодание и не исключение целых групп продуктов без медицинских показаний. Рацион должен быть полноценным и соответствовать возрасту, уровню физической активности и состоянию самочувствия человека". Жанна Нұрберген

Ограничьте сахар и соль

Избыточное потребление сахара – один из факторов риска ожирения, инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа. Особое внимание следует уделять не только конфетам и сладостям, но и скрытому сахару, который содержится в сладких йогуртах, соусах, готовых завтраках, соках и газированных напитках, рекомендует врач-диетолог.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, свободные сахара должны составлять менее 10% суточной энергетической ценности рациона. Дополнительную пользу может принести снижение этого показателя до 5%.

Также важно контролировать потребление соли. ВОЗ рекомендует взрослым употреблять менее пяти граммов соли в сутки.

"Основные источники избыточной соли – колбасные изделия, консервы, соленые сыры, соусы, полуфабрикаты и готовая пища. Читать состав продуктов и обращать внимание на пищевую ценность – полезная привычка, которая помогает контролировать качество рациона". Жанна Нұрберген

Соблюдайте питьевой режим

Жанна Нұрберген уточнила, что вода необходима для поддержания нормальной температуры тела, пищеварения, кровообращения и обменных процессов.

"Важно регулярно употреблять жидкость в течение дня, не дожидаясь выраженного чувства жажды, особенно в жаркую погоду и при физических нагрузках. Не следует заменять обычную воду сладкими газированными напитками, энергетиками и напитками с добавленным сахаром". Жанна Нұрберген

При этом универсальной нормы потребления воды для всех людей не существует. Потребность зависит от возраста, массы тела, физической активности, климата и состояния здоровья.

Двигайтесь не менее 30 минут в день

Гиподинамия – один из значимых факторов риска развития хронических заболеваний. Регулярная физическая активность улучшает работу сердечно-сосудистой системы, способствует поддержанию нормальной массы тела, повышает чувствительность тканей к инсулину, укрепляет мышцы и костную ткань, пояснила собеседница.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым:

150-300 минут умеренной физической активности в неделю;

либо 75-150 минут интенсивной физической активности;

силовые упражнения с нагрузкой на основные группы мышц не менее двух раз в неделю.

"Это не обязательно должен быть спортзал. Подойдут быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы, гимнастика и другие виды активности. Особенно важно уменьшать продолжительность непрерывного сидения. Если работа связана с компьютером, рекомендуется периодически вставать, разминаться и совершать небольшие прогулки. Главное – регулярность. Даже умеренная, но ежедневная активность лучше, чем интенсивные тренировки от случая к случаю". Жанна Нұрберген

Правильный режим сна

Сон – один из важнейших факторов здоровья, который часто недооценивают. Во время сна происходят восстановительные процессы, регулируется работа нервной и эндокринной систем, поддерживаются иммунные механизмы и обмен веществ. Взрослому человеку необходимо в среднем 7-9 часов полноценного сна в сутки.

"Желательно выстраивать режим таким образом, чтобы ложиться спать около 22:00-23:00 и просыпаться примерно в одно и то же время ежедневно. Особое значение имеют циркадные ритмы – внутренние биологические часы организма. В вечернее время при снижении освещенности активизируется выработка мелатонина – гормона, участвующего в регуляции цикла сна и бодрствования. За 1-2 часа до сна ограничивать использование смартфонов, планшетов и компьютеров. Не употреблять тяжелую пищу, кофе, крепкий чай и энергетики перед сном. Нужно проветривать помещение перед сном. Лучше спать в темной комнате, исключив ночники, свет от телевизора и других электронных устройств". Жанна Нұрберген

Недостаток сна влияет не только на самочувствие. Он может нарушать регуляцию аппетита, повышать вероятность переедания, ухудшать чувствительность к инсулину и способствовать развитию метаболических нарушений.

Меньше стресса

Врач подчеркнула, что психологическое состояние напрямую связано с физическим здоровьем. Хронический стресс может влиять на артериальное давление, качество сна, пищевое поведение и обменные процессы.

Для поддержания психологического благополучия важно:

Соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Находить время для семьи, общения и любимых занятий.

Регулярно бывать на свежем воздухе.

Поддерживать физическую активность.

Не игнорировать продолжительное эмоциональное истощение.

"Не переборщите" с витаминами и БАДами

Также Жанна Нұрберген отметила, что биологически активные добавки стали популярными, однако их употребление не всегда оправдано.

"БАДы не заменяют полноценное питание, не являются универсальным способом профилактики заболеваний и не могут компенсировать нездоровый образ жизни. Прием витаминов и минералов должен основываться на индивидуальных потребностях человека, наличии факторов риска и медицинских показаниях. Например, некоторые дефицитные состояния требуют лабораторного подтверждения и последующей коррекции под наблюдением специалиста. Избыточное употребление витаминов и микроэлементов также может быть небезопасным". Жанна Нұрберген

Материал по теме "Еще пять минут": как научиться просыпаться по будильнику без мучений

Диетолог советует: прежде чем покупать очередную банку витаминов или добавок, оцените свой рацион, образ жизни и реальные потребности организма.