Меньше БАДов, сахара и соли, больше движения и сна: как оставаться здоровым до глубокой старости
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ профилактической медицины имени академика Е. Д. Даленова Жанна Нұрберген отметила, что профилактика любого заболевания должна проводиться, даже если нет первых симптомов. При этом здоровый образ жизни – это не строгие ограничения, постоянные диеты или изнурительные тренировки, а система разумных и последовательных решений, которые человек принимает каждый день.
Сбалансированное и полноценное питание
По ее словам, нет никаких секретов здоровья и все тайны раскрыты издавна. Прежде всего питание является одним из ключевых факторов, влияющих на обмен веществ, работу иммунной системы, состояние кишечной микробиоты и общее самочувствие.
Основной принцип здорового питания – разнообразие и умеренность
- Нужно ежедневно употреблять овощи и фрукты, стремясь к потреблению не менее 400 граммов в сутки.
- Включать в рацион качественные источники белка: рыбу, мясо, птицу, яйца, бобовые и молочные продукты.
- Отдавать предпочтение цельнозерновым крупам, хлебу и другим продуктам с высоким содержанием пищевых волокон.
- Употреблять орехи, семена и растительные масла как источники полезных жиров.
- Регулярно включать в рацион рыбу.
- Ограничивать продукты с высоким содержанием добавленного сахара, соли и насыщенных жиров.
- Сокращать потребление продуктов глубокой промышленной переработки.
"Полезно использовать принцип здоровой тарелки: половину занимают овощи и фрукты, четверть – белковые продукты, остальное – цельнозерновые продукты или другие источники сложных углеводов. Здоровое питание – это не голодание и не исключение целых групп продуктов без медицинских показаний. Рацион должен быть полноценным и соответствовать возрасту, уровню физической активности и состоянию самочувствия человека".Жанна Нұрберген
Ограничьте сахар и соль
Избыточное потребление сахара – один из факторов риска ожирения, инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа. Особое внимание следует уделять не только конфетам и сладостям, но и скрытому сахару, который содержится в сладких йогуртах, соусах, готовых завтраках, соках и газированных напитках, рекомендует врач-диетолог.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, свободные сахара должны составлять менее 10% суточной энергетической ценности рациона. Дополнительную пользу может принести снижение этого показателя до 5%.
Также важно контролировать потребление соли. ВОЗ рекомендует взрослым употреблять менее пяти граммов соли в сутки.
"Основные источники избыточной соли – колбасные изделия, консервы, соленые сыры, соусы, полуфабрикаты и готовая пища. Читать состав продуктов и обращать внимание на пищевую ценность – полезная привычка, которая помогает контролировать качество рациона".Жанна Нұрберген
Соблюдайте питьевой режим
Жанна Нұрберген уточнила, что вода необходима для поддержания нормальной температуры тела, пищеварения, кровообращения и обменных процессов.
"Важно регулярно употреблять жидкость в течение дня, не дожидаясь выраженного чувства жажды, особенно в жаркую погоду и при физических нагрузках. Не следует заменять обычную воду сладкими газированными напитками, энергетиками и напитками с добавленным сахаром".Жанна Нұрберген
При этом универсальной нормы потребления воды для всех людей не существует. Потребность зависит от возраста, массы тела, физической активности, климата и состояния здоровья.
Двигайтесь не менее 30 минут в день
Гиподинамия – один из значимых факторов риска развития хронических заболеваний. Регулярная физическая активность улучшает работу сердечно-сосудистой системы, способствует поддержанию нормальной массы тела, повышает чувствительность тканей к инсулину, укрепляет мышцы и костную ткань, пояснила собеседница.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым:
- 150-300 минут умеренной физической активности в неделю;
- либо 75-150 минут интенсивной физической активности;
- силовые упражнения с нагрузкой на основные группы мышц не менее двух раз в неделю.
"Это не обязательно должен быть спортзал. Подойдут быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы, гимнастика и другие виды активности. Особенно важно уменьшать продолжительность непрерывного сидения. Если работа связана с компьютером, рекомендуется периодически вставать, разминаться и совершать небольшие прогулки. Главное – регулярность. Даже умеренная, но ежедневная активность лучше, чем интенсивные тренировки от случая к случаю".Жанна Нұрберген
Правильный режим сна
Сон – один из важнейших факторов здоровья, который часто недооценивают. Во время сна происходят восстановительные процессы, регулируется работа нервной и эндокринной систем, поддерживаются иммунные механизмы и обмен веществ. Взрослому человеку необходимо в среднем 7-9 часов полноценного сна в сутки.
"Желательно выстраивать режим таким образом, чтобы ложиться спать около 22:00-23:00 и просыпаться примерно в одно и то же время ежедневно. Особое значение имеют циркадные ритмы – внутренние биологические часы организма. В вечернее время при снижении освещенности активизируется выработка мелатонина – гормона, участвующего в регуляции цикла сна и бодрствования. За 1-2 часа до сна ограничивать использование смартфонов, планшетов и компьютеров. Не употреблять тяжелую пищу, кофе, крепкий чай и энергетики перед сном. Нужно проветривать помещение перед сном. Лучше спать в темной комнате, исключив ночники, свет от телевизора и других электронных устройств".Жанна Нұрберген
Недостаток сна влияет не только на самочувствие. Он может нарушать регуляцию аппетита, повышать вероятность переедания, ухудшать чувствительность к инсулину и способствовать развитию метаболических нарушений.
Меньше стресса
Врач подчеркнула, что психологическое состояние напрямую связано с физическим здоровьем. Хронический стресс может влиять на артериальное давление, качество сна, пищевое поведение и обменные процессы.
Для поддержания психологического благополучия важно:
- Соблюдать баланс между работой и отдыхом.
- Находить время для семьи, общения и любимых занятий.
- Регулярно бывать на свежем воздухе.
- Поддерживать физическую активность.
- Не игнорировать продолжительное эмоциональное истощение.
"Не переборщите" с витаминами и БАДами
Также Жанна Нұрберген отметила, что биологически активные добавки стали популярными, однако их употребление не всегда оправдано.
"БАДы не заменяют полноценное питание, не являются универсальным способом профилактики заболеваний и не могут компенсировать нездоровый образ жизни. Прием витаминов и минералов должен основываться на индивидуальных потребностях человека, наличии факторов риска и медицинских показаниях. Например, некоторые дефицитные состояния требуют лабораторного подтверждения и последующей коррекции под наблюдением специалиста. Избыточное употребление витаминов и микроэлементов также может быть небезопасным".Жанна Нұрберген
Диетолог советует: прежде чем покупать очередную банку витаминов или добавок, оцените свой рацион, образ жизни и реальные потребности организма.