Ощущение застоя – одна из самых частых причин, с которой люди приходят к психологу. Клинический специалист Антонио де Диос объяснил, что движение вперед тормозит не отсутствие таланта, а страх расстаться с привычным укладом и людьми, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации eleconomista.es, некоторые считают, что это происходит потому, что их талант или мудрость достигли "предела", однако большинство экспертов предупреждают, что это чувство легко обратимо.

"Есть причина, по которой многие люди не продвигаются по жизни, и, на мой взгляд, это не недостаток таланта или интеллекта. Причина гораздо проще: они цепляются за комфорт привычного, вместо того чтобы рисковать и пробовать что-то новое", – объясняет клинический психолог Антонио де Диос.

Он заявил, что дело в ложном чувстве безопасности, приводящем к неприятию внешних изменений.

"Перемены пугают, и немногим хватает смелости встретиться лицом к лицу со своими страхами, оставить позади старые привычки и людей, которые не приносят пользы, отказаться от того, что дает комфорт и безопасность, но не способствует благополучию", – подчеркивает Де Диос.

По его мнению, мало кто понимает, что оставаться неизменным всю жизнь обходится гораздо дороже, чем попытка противостоять своим страхам и создавать то, чего ты желаешь.

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