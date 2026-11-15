Почему начинает раздражать даже любимый человек: психологи назвали скрытую причину

Семейный консультант Моника Риччи заявила, что даже в крепких отношениях привычки и слова партнера порой вызывают раздражение из-за накопившихся оби и нерешенных конфликтов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News со ссылкой на эксперта, со временем в отношениях может сформироваться так называемое негативное восприятие партнера. В таком состоянии человек склонен видеть критику даже в нейтральных словах и обычных вопросах. Например, просьба позвонить сантехнику может восприниматься как упрек, а предложение помочь с ужином – как намек на то, что человек недостаточно хорошо справляется сам.

Эксперт советует сознательно обращать внимание на положительные качества партнера и чаще замечать то хорошее, что есть в отношениях. Согласно данным Института Готтмана, у стабильных и счастливых пар во время конфликтов на одно негативное взаимодействие приходится примерно пять позитивных.

Еще одна причина отдаления – привычка. В длительных отношениях супруги могут перестать интересоваться друг другом, считая, что уже знают все особенности и реакции партнера. Риччи рекомендует возвращать любопытство: задавать открытые вопросы, узнавать, как изменился близкий человек, и не воспринимать его как давно изученную книгу.

Семейный терапевт Анна Элтон также считает важным возвращать в отношения радость и совместное времяпрепровождение. По ее словам, пары нередко признаются, что больше всего им не хватает веселья, которое было в начале романа. Специалисты советуют чаще выражать благодарность, замечать положительные моменты и уделять внимание эмоциональной близости.

При этом важна не только оценка поведения партнера, но и способность анализировать собственные реакции. Самоосознанность помогает заметить, когда раздражение связано не с конкретной ситуацией, а с накопившимся негативом.

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