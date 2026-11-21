Три знака зодиака вступают в новый этап жизни с 22 ноября 2026 года. Энергия Стрельца принесет перемены и свежий взгляд на будущее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в воскресенье Солнце переходит в знак Стрельца, возвращая ощущение надежды и готовность к смелым шагам. Астрологи выделяют три знака, для которых этот день станет точкой отсчета.

Стрелец

Главная сила сейчас – в настоящем моменте. Тревоги о завтрашнем дне или следующем годе отходят на второй план, уступая место уверенности и позитиву. Переход Солнца открывает первый день нового этапа, который во многом зависит от настроя самого представителя знака.

Телец

Наступает время внутренней опоры и решимости на то, что раньше вызывало страх или сомнения. Энергия Стрельца может подтолкнуть к переменам через легкий дискомфорт, но в итоге принесет прилив сил и отказ от лишних компромиссов.

Водолей

Прежние колебания последних недель теряют актуальность, уступая место честному взгляду на себя и готовности действовать. После небольшой работы над текущими вопросами Водолеи смогут снова поверить в собственный нестандартный подход и возможности.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что три знака зодиака окажутся на пороге денежного изобилия.