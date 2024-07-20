Эндокринолог посоветовала пить в жаркую погоду кефир

Российский врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала, что кефир полезно пить в жару. Этот продукт совмещает эффекты напитков и еды, может утолять жажду и в то же время насыщает, содержа в себе белок, жир, микроэлементы, сообщает Zakon.kz.

Как отметила доктор Балашова в комментарии Pravda.Ru, полезным для здоровья кефир делают живые кефирные грибки.

"На Кавказе о полезных свойствах кефира знали много столетий назад. Оттуда, собственно, к нам и пришёл ценный пробиотический продукт питания, источник полезных для пищеварения микроорганизмов" врач-эндокринолог Наталья Балашова

Медик напомнила, что свежий, трехдневный кефир обладает послабляющим эффектом, а более «старый» – скрепляющим. Специалист добавила, что у кефира нет особых противопоказаний, он не рекомендуется лишь людям с непереносимостью повышенной кислотности.

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