Каждый месяц планеты меняют свое положение. Астрологическая энергия также меняется, принося некоторым людям больше удачи, чем другим, сообщает Zakon.kz.

Астрологи издания YourTango считают, что в декабре особенно повезет Стрельцам, Львам, Козерогам и Рыбам.

Стрелец

Юпитер образует легкий тригон с Солнцем, увеличивая вашу удачу и оптимизм. Ретроградное движение Юпитера 13 декабря не уменьшит вашу удачу. Наоборот, даст вам возможность поискать упущенные возможности. В этом месяце Марс в Деве будет транзитировать вашу зону карьеры и работы. Пока Марс находится в Деве, вы можете стремиться к долгосрочному изобилию, что с большой вероятностью произойдет благодаря позитивной планетарной поддержке, которую вы получаете в этом месяце.

Лев

Весь месяц вы находитесь в центре внимания Вселенной, чему способствует Юпитер в вашем знаке. Это случается только раз в 12 лет. Первые три недели декабря приходятся на сезон Стрельца, и Стрелец не только очень совместим с вами, но и проходит через ваш дом друзей и удовольствий. Это делает период очень приятным и захватывающим. Новолуние 8 декабря также приходится на Стрелец. В это время вам следует проводить время с друзьями или партнером. Меркурий также войдет в знак Стрельца 6 декабря, добавив еще больше возможностей и блеска в вашу жизнь до 25 декабря.

Козерог

В декабре планеты наконец-то начинают поворачиваться в вашу пользу. Марс, планета действия, находится в родственном земном знаке Девы, в вашем доме путешествий и обучения. Это приносит вам стабильность, сосредоточенность, точность и выносливость. Причем практически без усилий. 4 декабря Венера вернется в Скорпион, образуя позитивный аспект с вашим Солнцем, который принесет счастье и тепло в ваши дружеские и дружеские отношения. Это облегчит знакомство с людьми (которые могут принести вам пользу в долгосрочной перспективе).

Рыбы

Астрологический прогноз на декабрь наконец-то принесет вам ясность. Творчество и даже романтика гарантированы, что делает этот месяц прекрасным. У вас две правящие планеты, и одна из них – Юпитер. Он проходит через вашу зону работы и здоровья, принося удачу и благосклонность в обе сферы. Ваша современная правящая планета – Нептун, и 12 декабря он завершит свое ретроградное движение в вашем доме доходов и самооценки. Это отличная новость для вашего финансового будущего. 4 декабря Венера снова войдет в знак Скорпиона, родственный водной стихии. Этот знак очень совместим с вами, и поскольку она проходит через ваш дом путешествий, велика вероятность, что вы запланируете или совершите поездку в этот праздничный сезон, будь то поездка к родственникам или по другой причине. Полнолуние в Раке 23 декабря приходится на ваш дом веселья и романтики.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые вот-вот выйдут на новый уровень.