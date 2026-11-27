Неделя с 30 ноября по 6 декабря 2026 года может принести новые знакомства, теплое общение и восстановление отношений трем знакам китайского зодиака, сообщает Zakon.kz.

Согласно астрологическому прогнозу, пишет YourTango, Тигры, Кролики и Лошади почувствуют себя менее одинокими и смогут найти людей, с которыми им будет комфортно.

Тигр

Тиграм предстоит неделя новых знакомств и поиска единомышленников. Уже 1 декабря им стоит чаще выходить из дома, посещать интересные мероприятия и искать возможности для общения. Представители знака могут обнаружить, что среди окружающих есть люди с похожими интересами. К концу недели Тигры почувствуют, что нашли свое окружение.

Кролик

Кроликам не обязательно искать новых друзей – гораздо важнее восстановить связь с теми, кто уже есть в их жизни. В последнее время некоторые отношения могли стать более отдаленными из-за занятости и нехватки общения. 2 декабря станет подходящим временем для душевных разговоров, а 3 декабря – для инициативы и предложения встретиться. Астрологи обещают, что отношения могут стать теплее и крепче.

Лошадь

Лошади обычно ценят независимость, однако в начале декабря им захочется больше душевного общения. Вместо поиска новых впечатлений представители знака обратят внимание на привычное окружение. 4 декабря стоит уделить время любимому хобби и людям, разделяющим эти интересы. А 5 декабря подойдет для творческих занятий и совместных планов. К концу недели Лошади поймут, что интересные возможности для общения уже находятся рядом.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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