Три знака зодиака смогут привлечь удачу и улучшить финансы с 30 ноября по 6 декабря 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание YourTango. Астрологи отмечают, что 30 ноября астероид Паллада переходит в прямое движение в Овне рядом с Вестой, а к концу недели Венера входит в Скорпион и Меркурий переходит в Стрелец. Эти перемены помогают проанализировать прошлые ошибки в тратах и инвестициях.

Рыбы

Для Рыб финансовые дела в последнее время шли медленно, но период ретроградности сменяется движением вперед. Важно честно оценить свои расходы, не занижать собственную ценность и воспользоваться шансами, которые начнут возвращаться.

Весы

Весам советуют сдерживать эмоциональные траты и не увлекаться слишком щедрыми подарками в ущерб себе. С переходом Венеры в Скорпион 4 декабря появится больше возможностей для роста дохода, а при необходимости стоит обратиться за советом к друзьям или финансовому специалисту.

Скорпион

Скорпионам пора перестать корить себя за прошлые промахи и недооценивать свои силы. После перехода Меркурия в Стрелец 6 декабря откроются новые перспективы, включая предложения по работе, но для успеха придется выйти из зоны комфорта и действовать смелее.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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