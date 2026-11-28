Вселенная приготовила неожиданный поворот: кому из знаков зодиака повезет в декабре
Как пишет 28 ноября 2026 года издание YourTango, ключевыми картами недели стали Паж Жезлов и перевернутая Четверка Кубков. Они указывают на то, что если вам кажется, будто вы идете не в ту сторону, интуиция вас не подводит. Из-за перехода Венеры в Скорпион и Луны в третьей четверти в Деве неделя будет эмоционально насыщенной, но поможет отделить истинные ориентиры от ложных.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карты недели: Десятка Жезлов и перевернутая Шестерка Жезлов.
На вас легла дополнительная ответственность, и это ощущается особенно остро. Не тратьте силы на погоню за мгновенным признанием и похвалой – сейчас важно просто качественно делать свою работу, а награда придет позже.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта недели: перевернутая Королева Пентаклей.
После периода перестройки пришло время активных действий, главным из которых станет забота о себе. Тяжелая работа позади, вам больше не нужно кому-то что-то доказывать – выдохните и позвольте себе наконец воспользоваться плодами своих трудов.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта недели: перевернутая Пятерка Кубков.
Вы долго игнорировали тревожные сигналы, поэтому Вселенная устраивает вам встряску. Главный урок недели – перестать сопротивляться обстоятельствам и мешать самому себе, позволив событиям развиваться естественно.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта недели: перевернутая Восьмерка Жезлов.
Вы сами создаете вокруг себя хаос из-за нерешительности, хотя прекрасно знаете, как нужно поступить. Влияние Венеры подтолкнет вас к предельной честности с самим собой – как только вы признаете правду, дела пойдут гораздо легче.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карты недели: перевернутая Семерка Пентаклей и Колесница.
Даже если вы не до конца понимаете, куда движетесь, останавливаться сейчас нельзя. Вы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад, поэтому продолжайте идти вперед – в движении найдутся ответы на все вопросы.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта недели: Страшный Суд.
Вы чувствуете, что способны на большее, и это верное ощущение. Прорывы ноября подготовили вас к новому этапу в декабре – смело принимайте свое призвание и двигайтесь к новым высотам.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта недели: Влюбленные.
На этой неделе вы можете обрести любовь даже там, где совсем ее не ждали. Однако карта говорит не только о романтике, но и о расстановке приоритетов: отпустите то, что больше не приносит пользы, чтобы освободить место для по-настоящему важных отношений и увлечений.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта недели: перевернутая Семерка Пентаклей.
Хватит оглядываться назад – пора смотреть только вперед и доверять происходящему. Прошлое осталось позади, вы сильно выросли, поэтому проявите терпение и доведите начатые дела до конца.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта недели: перевернутый Повешенный.
Вам предстоит столкнуться со старым страхом или проблемой, от которой вы раньше предпочитали уклоняться. Сделайте глубокий вдох и решительно разберитесь с этим вопросом – без этого двигаться дальше не получится.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карты недели: перевернутый Король Мечей и Восьмерка Кубков.
Вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, и хотите все исправить. Прежде чем бросаться в бой, спросите себя, стоит ли игра свеч и действительно ли это ваша проблема – уже во вторник вы получите четкий ответ.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карты недели: Четверка Кубков и перевернутая Тройка Мечей.
Не делайте резких движений и возьмите паузу на размышления. Идея, которая пришла вам в голову, действительно хороша, но сейчас важно тщательно продумать план, чтобы все сделать идеально с первого раза и не переделывать.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта недели: перевернутый Рыцарь Мечей.
Ваше внутреннее беспокойство на этой неделе не случайно – оно указывает на то, чего вы упорно избегаете. Не спешите рваться вперед, лучше сбавьте темп и подумайте, чего именно вам сейчас не хватает, чтобы найти корень проблемы.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Ранее астрологи назвали тех, кому декабрь может принести новые знакомства, теплое общение и восстановление отношений.