Астролог и таролог Олив Хани составила подробный расклад Таро для всех знаков зодиака на период с 30 ноября по 6 декабря 2026 года. По ее словам, на стыке осеннего и зимнего сезонов многим предстоит пересмотреть свои цели, избавиться от лишнего груза и вовремя сменить курс, сообщает Zakon.

Как пишет 28 ноября 2026 года издание YourTango, ключевыми картами недели стали Паж Жезлов и перевернутая Четверка Кубков. Они указывают на то, что если вам кажется, будто вы идете не в ту сторону, интуиция вас не подводит. Из-за перехода Венеры в Скорпион и Луны в третьей четверти в Деве неделя будет эмоционально насыщенной, но поможет отделить истинные ориентиры от ложных.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карты недели: Десятка Жезлов и перевернутая Шестерка Жезлов.

На вас легла дополнительная ответственность, и это ощущается особенно остро. Не тратьте силы на погоню за мгновенным признанием и похвалой – сейчас важно просто качественно делать свою работу, а награда придет позже.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта недели: перевернутая Королева Пентаклей.

После периода перестройки пришло время активных действий, главным из которых станет забота о себе. Тяжелая работа позади, вам больше не нужно кому-то что-то доказывать – выдохните и позвольте себе наконец воспользоваться плодами своих трудов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта недели: перевернутая Пятерка Кубков.

Вы долго игнорировали тревожные сигналы, поэтому Вселенная устраивает вам встряску. Главный урок недели – перестать сопротивляться обстоятельствам и мешать самому себе, позволив событиям развиваться естественно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта недели: перевернутая Восьмерка Жезлов.

Вы сами создаете вокруг себя хаос из-за нерешительности, хотя прекрасно знаете, как нужно поступить. Влияние Венеры подтолкнет вас к предельной честности с самим собой – как только вы признаете правду, дела пойдут гораздо легче.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карты недели: перевернутая Семерка Пентаклей и Колесница.

Даже если вы не до конца понимаете, куда движетесь, останавливаться сейчас нельзя. Вы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад, поэтому продолжайте идти вперед – в движении найдутся ответы на все вопросы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта недели: Страшный Суд.

Вы чувствуете, что способны на большее, и это верное ощущение. Прорывы ноября подготовили вас к новому этапу в декабре – смело принимайте свое призвание и двигайтесь к новым высотам.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта недели: Влюбленные.

На этой неделе вы можете обрести любовь даже там, где совсем ее не ждали. Однако карта говорит не только о романтике, но и о расстановке приоритетов: отпустите то, что больше не приносит пользы, чтобы освободить место для по-настоящему важных отношений и увлечений.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта недели: перевернутая Семерка Пентаклей.

Хватит оглядываться назад – пора смотреть только вперед и доверять происходящему. Прошлое осталось позади, вы сильно выросли, поэтому проявите терпение и доведите начатые дела до конца.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта недели: перевернутый Повешенный.

Вам предстоит столкнуться со старым страхом или проблемой, от которой вы раньше предпочитали уклоняться. Сделайте глубокий вдох и решительно разберитесь с этим вопросом – без этого двигаться дальше не получится.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карты недели: перевернутый Король Мечей и Восьмерка Кубков.

Вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, и хотите все исправить. Прежде чем бросаться в бой, спросите себя, стоит ли игра свеч и действительно ли это ваша проблема – уже во вторник вы получите четкий ответ.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карты недели: Четверка Кубков и перевернутая Тройка Мечей.

Не делайте резких движений и возьмите паузу на размышления. Идея, которая пришла вам в голову, действительно хороша, но сейчас важно тщательно продумать план, чтобы все сделать идеально с первого раза и не переделывать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта недели: перевернутый Рыцарь Мечей.

Ваше внутреннее беспокойство на этой неделе не случайно – оно указывает на то, чего вы упорно избегаете. Не спешите рваться вперед, лучше сбавьте темп и подумайте, чего именно вам сейчас не хватает, чтобы найти корень проблемы.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали тех, кому декабрь может принести новые знакомства, теплое общение и восстановление отношений.