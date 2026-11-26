26 ноября 2026 года Луна в Раке усилит интуицию и поможет пяти знакам зодиака наладить отношения с близкими, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, некоторых представителей зодиакального круга ждут приятные сюрпризы, душевные разговоры и важные открытия.

Телец

Сегодня вы поймете, насколько важно сохранять то, что объединяет поколения. Ваши душевные порывы принесут радость не только вам, но и окружающим.

Дева

Вы внезапно окажетесь в центре внимания и заботы. Человек из близкого окружения сумеет почувствовать ваше настроение и поддержать именно тогда, когда это необходимо. В этот день вы почувствуете, как приятно получать любовь и внимание.

Скорпион

День обещает новые впечатления и приятные неожиданности. Возможна встреча с человеком, который вдохновит на перемены или подскажет интересное направление для развития. Не отказывайтесь от спонтанных планов.

Водолей

Вам представится возможность разобраться с вопросом, который долго оставался нерешенным. Обстоятельства сложатся удачно, а нужная информация появится в самый подходящий момент.

Рыбы

День принесет приятные изменения в личной жизни. Одинокие представители знака могут заинтересоваться новым знакомством, а те, кто уже состоит в отношениях, найдут повод вывести их на новый уровень. Не упускайте возможность сделать шаг навстречу счастью.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые столкнутся с приятными переменами.