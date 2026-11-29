Жизнь пяти знаков зодиака вот-вот начнет двигаться намного быстрее. Вселенная ускоряет темп из-за наступления сезона Стрельца. Астрологи считают, что этот огненный знак не пощадит никого, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, при этом следующие четыре недели могут изменить все в жизни пяти знаков зодиака.

Стрелец

Солнце в вашем знаке посылает вам удачу, но это не значит, что Вселенная будет к вам снисходительна. Этот сезон будет не только о развлечениях. У вас также будет возможность создать что-то значимое и долговечное в своей жизни. Возможно, это творческий проект или бизнес-начинание, на которое вы не решались. Не позволяйте неуверенности взять верх. Поверьте в себя и просто сделайте это.

Близнецы

24 ноября в вашем знаке взошло полнолуние, ускорив события. Дело не только в фазе Луны, но и в том, что она совпала с Ураном, планетой внезапных перемен. Это может принести большой и неожиданный прорыв в вашу жизнь. Приготовьтесь, вас это сильно удивит, но ничего такого, с чем вы не справитесь. Вам просто нужно оставаться открытыми и гибкими, что, впрочем, и так ваша сильная сторона. Не сопротивляйтесь переменам.

Скорпион

Конечно, сейчас сезон Стрельца, но 4 декабря Венера вернется в ваш знак, и на этот раз в прямое движение. Вы многое пережили за два ретроградных периода в вашем знаке, поэтому заслуживаете покоя, гармонии и облегчения. Наконец-то вы будете вознаграждены за все приложенные усилия. Венера принесет любовь, удовольствие, красоту, творчество, притяжение и изобилие.

Дева

Марс, планета энергии и действия, 25 ноября вошел в ваш знак. Этот транзит делает вас непобедимым. Теперь ничто не мешает вам добиваться желаемого. Вы верите в себя и знаете, что добьетесь успеха. Вы переполнены уверенностью. Вы также можете начать чувствовать себя немного более вспыльчивым, чем обычно, поэтому следите за своим темпераментом.

Водолей

28 и 29 ноября произойдет очень важное событие, которое повлияет на вас. Плутон в Водолее образует тригон с Ураном в Близнецах. Для вас это время исцеления. Внезапно то, что вы считали невозможным, становится совершенно осуществимым. Вы заново открываете себя и обретаете свою силу, как никогда прежде.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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