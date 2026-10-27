Астрологи назвали три знака зодиака, в жизнь которых скоро вернется счастье

Представителям трех знаков зодиака астрологи пообещали наступление счастливого периода с 28 октября 2026 года. Луна в Близнецах поможет им по-новому взглянуть на жизнь и ощутить приток радости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, этот астрологический период позволит увидеть ситуацию со всех сторон. Перемена в восприятии поможешь понять, что хорошее значительно перевешивает негатив.

Овен

Овнам астрологи предсказывают неожиданное возвращение радости. Какое-то приятное событие буквально шокирует представителей этого знака, ведь они даже не подозревали, насколько позитивными могут быть обстоятельства.

Овнов ждут очень хорошие новости, которые способны кардинально изменить их жизнь и открыть двери в светлое будущее.

Козерог

Козероги почувствуют, что их испытания подходят к концу. Непростой период останется позади, а Луна в Близнецах поможет принять окончательное решение – двигаться дальше и не оглядываться на прошлые трудности.

Представителей знака ждет долгожданный отдых, изобилие и гармония.

Рыбы

Рыбы наконец смогут поставить точку в затянувшемся деле. Астрологи подчеркивают, что позитивные перемены в жизни Рыб – это не случайность и не простое везение, а результат их долгой и упорной работы.

Наступающий период принесет им долгожданное облегчение и возможность в полной мере насладиться плодами своих трудов.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее стало известно, астрологи назвали три знака зодиака, у которых начнется мощный и судьбоносный период.