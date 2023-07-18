Криштиану Роналду: Европейский футбол стал ниже уровнем

Звездный нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду высказался о возможном возвращении в один из европейских чемпионатов, сообщает Zakon.kz.

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Капитан португальской сборной Роналду большую часть карьеры играл в разных чемпионатах Европы, где заслужил любовь фанатов и трофеи. Титул одного из лучших форвардов мира он заработал, играя за "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Мадрид" и "Ювентус" (Италия). Ныне он защищает цвета команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. 17 июля знаменитый спортсмен критически высказался о качестве современного европейского футбола.

🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".



"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

"Я не вернусь в европейский футбол, эту дверь я окончательно закрыл. Мне 38 лет. Кроме того, европейский футбол сильно потерял в качестве... Достойный уровень показывает только АПЛ, она намного опережает все остальные лиги". Криштиану Роналду

Португальский форвард играет за "Аль-Наср" с нынешней зимы. В прошедшем чемпионате он провел 19 матчей за саудитов, в которых забил 14 мячей и оформил два паса.





Тем временем новый клуб Роналду начал предсезонную подготовку к чемпионату Саудовской Аравии. "Аль-Наср" в товарищеской игре крупно проиграл испанской "Сельте" – 0:5.

Фото: Instagram/alnassr_fc

Роналду вышел в стартовом составе своего коллектива с капитанской повязкой и играл до 48-й минуты, потом его заменили. Также в этой встрече дебютировал хорватский полузащитник Марсело Брозович.



Следующий поединок "Аль-Наср" проведет 20 июля с португальской "Бенфикой".

О том, как Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса дважды за месяц, можно прочесть здесь.