Криштиану Роналду: Европейский футбол стал ниже уровнем

Капитан португальской сборной Роналду большую часть карьеры играл в разных чемпионатах Европы, где заслужил любовь фанатов и трофеи. Титул одного из лучших форвардов мира он заработал, играя за "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Мадрид" и "Ювентус" (Италия). Ныне он защищает цвета команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. 17 июля знаменитый спортсмен критически высказался о качестве современного европейского футбола.

🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".



"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM