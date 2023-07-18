Криштиану Роналду: Европейский футбол стал ниже уровнем
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Капитан португальской сборной Роналду большую часть карьеры играл в разных чемпионатах Европы, где заслужил любовь фанатов и трофеи. Титул одного из лучших форвардов мира он заработал, играя за "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Мадрид" и "Ювентус" (Италия). Ныне он защищает цвета команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. 17 июля знаменитый спортсмен критически высказался о качестве современного европейского футбола.
🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM
"Я не вернусь в европейский футбол, эту дверь я окончательно закрыл. Мне 38 лет. Кроме того, европейский футбол сильно потерял в качестве... Достойный уровень показывает только АПЛ, она намного опережает все остальные лиги". Криштиану Роналду
Португальский форвард играет за "Аль-Наср" с нынешней зимы. В прошедшем чемпионате он провел 19 матчей за саудитов, в которых забил 14 мячей и оформил два паса.
Тем временем новый клуб Роналду начал предсезонную подготовку к чемпионату Саудовской Аравии. "Аль-Наср" в товарищеской игре крупно проиграл испанской "Сельте" – 0:5.
Фото: Instagram/alnassr_fc
Роналду вышел в стартовом составе своего коллектива с капитанской повязкой и играл до 48-й минуты, потом его заменили. Также в этой встрече дебютировал хорватский полузащитник Марсело Брозович.
Следующий поединок "Аль-Наср" проведет 20 июля с португальской "Бенфикой".
О том, как Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса дважды за месяц, можно прочесть здесь.