Гениальный гол Месси увидело рекордное количество телезрителей в США

Лионель Месси установил рекорд американских спортивных трансляций. За его первым матчем в составе клуба "Интер Майами", в котором он забил шедевральный победный гол, следили 12,5 млн зрителей, сообщает Zakon.kz.

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По информации TyC Sports, поединок в Кубке лиг между американской командой "Интер Майами" и мексиканским "Крус Асуль", который закончился победой коллектива из Флориды со счетом 2:1, посмотрели 12,5 млн человек. Этот футбольный матч стал самым популярным в истории американского телевидения.





Внимание футбольных болельщиков не только в США, но и по всему миру привлек дебют знаменитого аргентинского форварда Лионеля Месси. Он принес победу своему новому коллективу красивым голом на 94-й минуте. За матчем с трибун следили многие звезды шоу-бизнеса и спорта.





Фото: Instagram/kingjames

Один из самых богатых спортсменов планеты Леброн Джеймс за этот победный гол назвал Месси величайшим футболистом всех времен. Стартовая игра аргентинского спортсмена за "Интер" оказалась более востребованной, чем финальная серия НБА год назад. Тогда за поединком между "Бостоном" и "Голден Стэйт" следили 12,4 млн болельщиков.

Между тем Месси готовится уже ко второму матчу за "Интер Майами" и может впервые выйти в стартовом составе своего клуба утром 26 июля. Это вновь будет поединок Кубка лиг, на этот раз соперником "Интер Майами" станет "Атланта". Как передает The Athletic, Месси и другой новичок Серджи Бускетс выйдут в стартовом составе. Как заверяет наставник команды из Флориды Тито Мартино, все будет зависеть от их самочувствия.

Переход Лионеля Месси в "Интер Майами" – одно из самых обсуждаемых футбольных событий этого года. Презентация аргентинца в Майами собрала полный стадион.