Гол и ассист Месси принесли победу "Интер Майами" в МЛС

Утром 17 сентября капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил победный гол и оформил передачу в матче против "Сиэтла", сообщает Zakon.kz.

В домашнем поединке чемпионата МЛС с "Сиэтлом" счет на 12-й минуте открыл испанский защитник "Интер Майами" Жорди Альба, который получил пас от Лионеля Месси.

На исходе первого тайма 38-летний аргентинец удвоил преимущество хозяев поля. Сразу после перерыва Йен Фрэй довел результат до разгрома.

Вскоре полузащитник "Сиэтла" Обед Варгас забил гол престижа – 3:1.

Тем самым клуб из Флориды набрал 49 очков и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции МЛС.



Сам же Месси в 21-й игре текущего сезона оформил 20 голов, при этом записал в свой актив девять результативных передач.

Неделю назад лидер сборной Аргентины с 8-ю мячами впервые в карьере был признан лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации мирового первенства.

