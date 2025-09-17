#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.54
637.09
6.52
Спорт

Гол и ассист Месси принесли победу "Интер Майами" в МЛС

Футбол Победа Гол, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:25 Фото: Instagram/intermiamicf
Утром 17 сентября капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил победный гол и оформил передачу в матче против "Сиэтла", сообщает Zakon.kz.

В домашнем поединке чемпионата МЛС с "Сиэтлом" счет на 12-й минуте открыл испанский защитник "Интер Майами" Жорди Альба, который получил пас от Лионеля Месси.

На исходе первого тайма 38-летний аргентинец удвоил преимущество хозяев поля. Сразу после перерыва Йен Фрэй довел результат до разгрома.

Вскоре полузащитник "Сиэтла" Обед Варгас забил гол престижа – 3:1.

Тем самым клуб из Флориды набрал 49 очков и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции МЛС. 

Сам же Месси в 21-й игре текущего сезона оформил 20 голов, при этом записал в свой актив девять результативных передач.

Неделю назад лидер сборной Аргентины с 8-ю мячами впервые в карьере был признан лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации мирового первенства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Карабах" сотворил мегасенсацию на старте общего этапа Лиги чемпионов
10:01, Сегодня
"Карабах" сотворил мегасенсацию на старте общего этапа Лиги чемпионов
"Реал" отметился волевой победой в матче с "Марселем" – видеообзор
08:42, Сегодня
"Реал" отметился волевой победой в матче с "Марселем" – видеообзор
Ученые ответили, что будет с Землей, если заменить Луну планетами Солнечной системы
04:59, 17 сентября 2025
Ученые ответили, что будет с Землей, если заменить Луну планетами Солнечной системы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: