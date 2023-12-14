Верим в победу "Астаны" и болеем за "Балкани" в Загребе

Olimpbet предлагает аналитику к матчам заключительного тура Лиги конференций в группе С.

Группа С. "Виктория Пльзень" (Чехия) – "Астана" (Казахстан). 15 декабря, 02:00 (время Астаны)

Полностью оправдывая свое название, "Виктория" победоносным маршем идет по групповому этапу Лиги конференций, выиграв все пять предыдущих матчей и досрочно обеспечив себе не только путевку в плей-офф турнира, но и первое место в квартете С.

"Астана" же все еще сохраняет шансы на евровесну, правда, весьма призрачные. Даже победа в Чехии не гарантирует вице-чемпионам Казахстана продолжение международного сезона. Помимо собственного выигрыша, команде Григория Бабаяна необходимо, чтобы загребское "Динамо" дома уступило "Балкани". Стечение обоих этих факторов похоже на фантастику, хотя, конечно, в футболе воплощались и не такие сценарии.

Но даже решить свою часть задачи, не оглядываясь на хорватско-косовское противостояние, "Астане" будет неимоверно сложно. В этом розыгрыше ЛК казахстанцы набирали очки только в двух матчах с "Балкани", в трех остальных неизменно терпели поражения, в том числе – и от "Виктории Пльзень", причем в родных стенах.

А на своем поле чехи вообще практически неуязвимы. С учетом квалификации "Виктория" не пропустила в пяти домашних матчах ни одного мяча. Силу коллектива Мирослава Коубека на себе относительно недавно прочувствовал и костанайский "Тобол". В отборочном раунде плей-офф Лиги конференций он проиграл в Пльзени со счетом 0:3.

Несмотря на то, что у хозяев уже нет никакой турнирной мотивации, аналитики Olimpbet считают их фаворитами встречи с "Астаной": П1 – 1.66, Х – 4.07, П2 – 4.97. При этом на ничью 1:1 можно поставить с кэфом 7.

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Фото: Olimpbet

"Динамо" (Хорватия) – "Балкани" (Косово). 15 декабря, 02:00

Перед прошлым туром группового этапа "динамовцы" замыкали таблицу квартета C с худшими шансами на выход в весеннюю стадию Лиги конференций. Сейчас же клуб из Загреба – фаворит в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

Причем ее судьба полностью зависит от самих хорватов: им достаточно на своем поле не проиграть "Балкани", и тогда они точно финишируют в группе вслед за "Викторией Пльзень".

Встреча первого круга между "Балкани" и "Динамо", состоявшаяся пятого октября в Приштине, завершилась сенсационной победой косоваров со счетом 2:0. Аналитики Olimpbet полагают, что у команды Сергея Якировича есть все шансы для реванша: П1 – 1.39, Х – 4.94, П2 – 7.75.

При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что матч на "Максимире" с большой долей вероятностибудет "верховым": Тот (2.5) М – 2.07, Б – 1.76.

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