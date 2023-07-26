Представители Мбаппе начали переговоры о его переходе в "Аль-Хилаль"

Менеджеры футболиста французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе приступили к переговорам о смене места работы своего клиента. Форварда ждут в чемпионате Саудовской Аравии, в клубе "Аль-Хилаль", сообщает Zakon.kz.

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Ранее самый титулованный клуб Саудовской Аравии сделал "ПСЖ" предложение на сумму 300 млн евро. Килиану Мбаппе в новой команде обещают фантастическую зарплату в 700 млн евро за сезон. Как передает As, представители Мбаппе уже начали обсуждать громкий трансфер футболиста на Ближний Восток.





Фото: Instagram/k.mbappe

По предварительной информации, "Аль-Хилаль" предлагает Мбаппе контракт на два года, а игрок пока соглашается всего на один сезон.



Помимо саудитов, на Мбаппе претендуют несколько топ-клубов Европы, но у них нет таких финансовых средств, которые запрашивает нападающий. Единственный реальный кандидат на покупку игрока "ПСЖ" – мадридский "Реал", который при желании может найти необходимую сумму, к тому же сам футболист изначально настроен на сотрудничество с этим клубом. Однако "Реал" пока не проявляет интереса к приобретению Мбаппе.





Фото: Instagram/k.mbappe

Тем временем Мбаппе не вошел в заявку 29 футболистов "ПСЖ" на предсезонное турне по Японии. Без него команда накануне сыграла вничью 0:0 с клубом Криштиану Роналду – "Аль-Насром".

Мбаппе надел майку "парижан" в 2017 году. В составе "ПСЖ" он стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом спустя четыре года в Катаре, а также признан лучшим бомбардиром мундиаля-2022 (восемь голов).

Ранее сообщалось, что Мбаппе не должен был покидать "ПСЖ" до окончания контракта.