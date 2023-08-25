Зайнутдинов забил победный гол за "Бешикташ" в Лиге конференций УЕФА

Блестящим дебютом за турецкий "Бешикташ" отметился полузащитник казахстанской сборной по футболу Бахтиер Зайнутдинов. Он принес победу своей новой дружине, поразив ворота киевского "Динамо" в рамках игр Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

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"Динамо" (Киев) и "Бешикташ" накануне сыграли первый матч в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА сезана-2023/24. Поединок состоялся на нейтральном стадионе в Бухаресте (Румыния), и, к радости казахстанцев, закончился победой турецкого коллектива, так как в этой встрече дебютировал уроженец Тараза и новичок "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов. Казахстанец вышел на замену и в добавленное арбитром время забил гол в ворота украинской команды, что принесло успех гостям, – 3:2.

А на 95-й минуте противостояния казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов решил исход встречи в пользу "Бешикташа", чем привел всех в восторг, начиная с комментаторов. 1 сентября состоится ответный поединок в Стамбуле.

Также накануне сыграли свои первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА два казахстанских клуба: "Астана" дома одолела албанский "Партизани" – 1:0, а "Тобол" на своей арене проиграл "Виктории Пльзень" из Польши – 1:2.