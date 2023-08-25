Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Зайнутдинов забил победный гол за "Бешикташ" в Лиге конференций УЕФА

Зайнутдинов забил победный гол за "Бешикташ" в Лиге конференций УЕФА Фото: Instagram.com/bateka_11/
Блестящим дебютом за турецкий "Бешикташ" отметился полузащитник казахстанской сборной по футболу Бахтиер Зайнутдинов. Он принес победу своей новой дружине, поразив ворота киевского "Динамо" в рамках игр Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

"Динамо" (Киев) и "Бешикташ" накануне сыграли первый матч в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА сезана-2023/24. Поединок состоялся на нейтральном стадионе в Бухаресте (Румыния), и, к радости казахстанцев, закончился победой турецкого коллектива, так как в этой встрече дебютировал уроженец Тараза и новичок "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов. Казахстанец вышел на замену и в добавленное арбитром время забил гол в ворота украинской команды, что принесло успех гостям, – 3:2. 

 

А на 95-й минуте противостояния казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов решил исход встречи в пользу "Бешикташа", чем привел всех в восторг, начиная с комментаторов. 1 сентября состоится ответный поединок в Стамбуле. 

Также накануне сыграли свои первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА два казахстанских клуба: "Астана" дома одолела албанский "Партизани" – 1:0, а "Тобол" на своей арене проиграл "Виктории Пльзень" из Польши – 1:2. 

Читайте также

Даурен Нургожин стал тренером сборной Казахстана по футзалу

Бахтиер Зайнутдинов официально дебютировал за "Бешикташ"

"Астана" одолела "Партизани", а "Тобол" уступил "Виктории Пльзень". Итоги матчей

Куандык Шынасилов
Бахтиер Зайнутдинов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Смерть Пригожина подтвердили
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления