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Спорт

У ПСЖ арестован счет на 55 млн евро из-за долга перед Мбаппе

Футбол Долг 55 млн Евро, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 16:04 Фото: Instagram/k.mbappe
На счетах французского футбольного клуба ПСЖ заморожена сумма в размере 55 млн евро. Арест счета связан с долгом клуба перед бывшим игроком Килианом Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета L’Équipe, семь месяцев назад Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала ПСЖ выплатить Мбаппе задолженность по зарплате и бонусам.

Спустя время Килиан обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, так как чемпион Франции подал на LFP в суд.

Футбол Суд Долг 55 млн, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 16:04

Фото: Instagram/k.mbappe

10 апреля прошла специальная пресс-конференция, где адвокат форварда "Реала" Тома Клэй проинформировал об аресте 55 млн евро на счетах ПСЖ. Это именно та сумма, которую задолжали "парижане" перед Мбаппе. Разрешение на такое действие выдал исполнительный судья столицы Франции.

В свою очередь администрация ПСЖ подтвердила арест счета на указанную сумму и готова решать вопрос через суд по трудовым спорам. Руководство команды считает, что Мбаппе не выиграет этот процесс. Первое слушание по этому делу состоится 26 мая.

Сам же футболист сейчас не в очень хорошем настроении: его "Реал" на днях был разгромлен "Арсеналом" в Лондоне в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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