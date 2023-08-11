Тренер "Тобола" дал оценку очередной победе костанайцев на европейской арене

Главный тренер костанайского футбольного клуба "Тобол" Милич Чурчич высказался об успехе в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Дерри Сити" из Ирландии, сообщает Zakon.kz.

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На послематчевой пресс-конференции сербский специалист отметил, что "Тоболу" еще рано расслабляться, и судьба матча решится через неделю в Ирландии.

"Наш соперник показал очень хороший и агрессивный футбол, хороший подбор игроков, с максимальной дисциплиной. Первая игра закончилась, но не нужно проявлять много эмоций и эйфории. Надо терпеть и работать. Если бы выиграли 2:0 или 3:0, то можно было бы немного расслабиться, а так не надо. Хочу поблагодарить своих футболистов, которые отдали все силы на поле. Все, о чем говорили, они отработали. Но в гостях начнем с 0:0, и нужно очень серьезно работать, если мы хотим пройти дальше". Милич Чурчич, главный тренер Тобола

Накануне в первом поединке "Тобол" на своей арене выиграл у "Дерри Сити" с минимальным счетом 1:0. Победу костанайцам красивым ударом на 65-й минуте встречи принес полузащитник Роман Асранкулов.





"Теперь, чтобы пройти дальше, нам нужно хорошо подготовиться и восстановиться. Впереди игра против "Кайрата" через три дня, куда выезжаем в пятницу. Тоже надо подготовиться, так как уважаем алматинцев. В матче с "Дерри" нам не хватило немного концентрации и удачи. Несмотря на это, очень хорошая игра, спасибо болельщикам за поддержку. Самое главное, начали побеждать в Европе, что хорошо для футбола в Костанае и Казахстане. И это только один шаг вперед". Милич Чурчич

Ответная встреча между "Тоболом" и "Дерри Сити" пройдет 18 августа на территории Ирландии. Помимо костанайского коллектива, удовлетворительным результатом в Лиге конференций УЕФА порадовал другой наш клуб – "Актобе". Западноказахстанцы на выезде сыграли вничью 1:1 с румынской "Сепси", ведя по ходу матча со счетом 1:0 благодаря голу Элдера Сантаны. Однако хозяева спаслись от поражения за минуту до финального свистка, отличился Роланд Варга.