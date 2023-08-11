Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тренер "Тобола" дал оценку очередной победе костанайцев на европейской арене

Футбол Мнение Тренера Фото: Instagram/fctobol
Главный тренер костанайского футбольного клуба "Тобол" Милич Чурчич высказался об успехе в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Дерри Сити" из Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

На послематчевой пресс-конференции сербский специалист отметил, что "Тоболу" еще рано расслабляться, и судьба матча решится через неделю в Ирландии.

"Наш соперник показал очень хороший и агрессивный футбол, хороший подбор игроков, с максимальной дисциплиной. Первая игра закончилась, но не нужно проявлять много эмоций и эйфории. Надо терпеть и работать. Если бы выиграли 2:0 или 3:0, то можно было бы немного расслабиться, а так не надо. Хочу поблагодарить своих футболистов, которые отдали все силы на поле. Все, о чем говорили, они отработали. Но в гостях начнем с 0:0, и нужно очень серьезно работать, если мы хотим пройти дальше". Милич Чурчич, главный тренер Тобола

Накануне в первом поединке "Тобол" на своей арене выиграл у "Дерри Сити" с минимальным счетом 1:0. Победу костанайцам красивым ударом на 65-й минуте встречи принес полузащитник Роман Асранкулов.


"Теперь, чтобы пройти дальше, нам нужно хорошо подготовиться и восстановиться. Впереди игра против "Кайрата" через три дня, куда выезжаем в пятницу. Тоже надо подготовиться, так как уважаем алматинцев. В матче с "Дерри" нам не хватило немного концентрации и удачи. Несмотря на это, очень хорошая игра, спасибо болельщикам за поддержку. Самое главное, начали побеждать в Европе, что хорошо для футбола в Костанае и Казахстане. И это только один шаг вперед". Милич Чурчич

Ответная встреча между "Тоболом" и "Дерри Сити" пройдет 18 августа на территории Ирландии. Помимо костанайского коллектива, удовлетворительным результатом в Лиге конференций УЕФА порадовал другой наш клуб – "Актобе". Западноказахстанцы на выезде сыграли вничью 1:1 с румынской "Сепси", ведя по ходу матча со счетом 1:0 благодаря голу Элдера Сантаны. Однако хозяева спаслись от поражения за минуту до финального свистка, отличился Роланд Варга.

Читайте также

"Реал" за два дня до старта Ла Лиги лишился основного вратаря

На юниорском ЧМ-2023 по гандболу пропали 10 спортсменов из Бурунди

Итоги первого дня "Кубка Танеко-2023" с участием хоккеистов "Барыса"

Куандык Шынасилов
УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
зарплата, деньги
В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления