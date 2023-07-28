ФК "Актобе" перед победой над "Торпедо" пополнился бразильским легионером

В западноказахстанском футбольном коллективе "Актобе" произошли перемены: перед выездной игрой с грузинским "Торпедо" в Лиге конференций УЕФА в клубе назначили нового главу совета директоров и пригласили бразильского легионера, сообщает Zakon.kz.

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Хотя футболисты "Актобе" в течение суток не могли вылететь в Кутаиси (Грузия) на первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций из-за неразберихи с чартерным рейсом, в итоге они все-таки прибыли на матч перед самой игрой, избежав штрафа и санкций со стороны УЕФА.

Перед выездом в Кутаиси председателем совета директоров команды "Актобе" назначили Азамата Бекета, который ныне является акимом города Актобе.

Затем "Актобе" получил подкрепление в лице бразильского легионера Рожерио дос Сантоса Алвеша, известного в футбольных кругах под псевдонимом "Шина". Последним клубом, где играл форвард, был "Аль-Фуджайра" из чемпионата ОАЭ.

Проблемы с перелетом не сказались на боевом духе футболистов "Актобе": они разгромили грузинский "Торпедо" на его же поле со счетом 4:1.

Авторами победных мячей стали Алибек Касым, Максим Самородов, Милош Раичкович и Андрия Филипович. Гол престижа со стороны "Торпедо" забил Георгий Арабидзе. Ответный матч "Актобе" – "Торпедо" пройдет 3 августа на казахстанской арене "Кобланды батыр".

Накануне сенсационной победой в рамках матчей Лиги конференций отметился и костанайский "Тобол", обыграв на выезде швейцарский "Базель" – 3:1. "Ордабасы" сыграл вничью (2:2) с польской "Легией".