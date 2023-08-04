"Актобе" проиграл "Торпедо", но вышел в третий отборочный раунд ЛК
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Игра проходила в Актобе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Это был ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций.
"Актобе" повел в счете. На 31 минуте забил Максим Самородов. Во втором тайме на 58 минуте счет сравнял Георгий Арабидзе, затем на 66-й окончательный счет установил Иракли Бугридзе.
Несмотря на это, по сумме двух встреч "Актобе" выиграл со счетом 5:3, что позволило казахстанскому клубу выйти в третий отборочный раунд Лиги.
"Актобе" сыграет с победителем пары ЦСКА София (Болгария) - "Сепси".
Ранее "Тобол" уступил "Базелю", но также вышел в следующий раунд ЛК по сумме двух встреч.