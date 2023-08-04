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"Актобе" проиграл "Торпедо", но вышел в третий отборочный раунд ЛК

Но вышел в третий отборочный раунд ЛК Фото: Instagram/fcaktobe_official
Футбольный клуб "Актобе" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций после игры с "Торпедо" из Кутаиси (Грузия), сообщает Zakon.kz.

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Игра проходила в Актобе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Это был ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций.

"Актобе" повел в счете. На 31 минуте забил Максим Самородов. Во втором тайме на 58 минуте счет сравнял Георгий Арабидзе, затем на 66-й окончательный счет установил Иракли Бугридзе.

Несмотря на это, по сумме двух встреч "Актобе" выиграл со счетом 5:3, что позволило казахстанскому клубу выйти в третий отборочный раунд Лиги.

"Актобе" сыграет с победителем пары ЦСКА София (Болгария) - "Сепси".

Ранее "Тобол" уступил "Базелю", но также вышел в следующий раунд ЛК по сумме двух встреч.

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