Самый дорогой легионер российского футбола Малком не оплатил 60 автоштрафов

Экс-футболист питерского "Зенита", бразилец Малком перед своим уходом из клуба не заплатил штрафы за нарушения правил дорожного движения в России, сообщает Zakon.kz.

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По информации Regnum, бразилец не оплатил 60 штрафов за нарушения ПДД на сумму 64 тысячи рублей. Документы о задолженностях игрока направили в Федеральную службу судебных приставов.

Малком, который владел автомобилем Lamborghini Urus, получил в общей сложности 260 штрафов. Нарушения в основном касались превышения скорости на дорогах Санкт-Петербурга. После скандала со штрафами в начале этого года Малком поменял номер автомобиля, но уже через четыре дня получил новый штраф на сумму 500 рублей за нарушение скоростного режима.





Фото: Instagram/malcomoliveira_97

Стоит отметить, что за прошлый год футболист накопил около 200 штрафов и заплатил по ним 190 тысяч рублей. Малком, проигнорировав все предупреждения, уже улетел в Саудовскую Аравию.

Как известно, бразилец на днях подписал контракт с клубом "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии за 60 млн евро, что считается самой дорогой продажей в истории российских команд,