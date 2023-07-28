Видео из раздевалки: игроки "Тобола" ликуют после победы над полуфиналистом Лиги конференций

Сенсационная победа костанайского "Тобола" над полуфиналистом прошлого розыгрыша Лиги конференций УЕФА, швейцарским "Базелем", стала поводом для ликования болельщиков: явный фаворит был сломлен скромным коллективом из Костаная, сообщает Zakon.kz.

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О скромной команде из маленького казахстанского города теперь пишут и западные СМИ. Игра прошла накануне в швейцарском Базеле и завершилась неожиданным успехом костанайцев со счетом 3:1.

🚨 DINGUERIE en barrages de la Conférence League. 😳



Le FC Bâle, demi-finaliste de la dernière édition vient de perdre 1-3 contre Tobol, petit club de Kazakhstan. 🇰🇿❌ pic.twitter.com/lQuZbNUPyr — BeFootball (@_BeFootball) July 27, 2023

"Безумный поединок в отборе Лиги конференций. Полуфиналист прошлогоднего розыгрыша только что проиграл "Тоболу", маленькому клубу из Казахстана, со счетом 1:3". Сообщение BeFootball

Выездную победу гостям принесли точные и удачные удары трех футболистов "Тобола": Сержа Дебле, Рамазана Оразова и Ислама Чеснокова.

Костанайский коллектив мог выиграть с еще более крупным счетом, если бы с пенальти забил Рамазан Оразов, а также если бы реализовал ряд упущенных голевых моментов.

Свидетелями исторической и яркой победы "Тобола" на швейцарской арене стали казахстанские болельщики – скромная делегация из 20 человек, которые впоследствии получили свою порцию благодарности от игроков родной команды.

Тренер "Базеля" Тимо Шульц шокирован исходом матча и с нетерпением ожидает ответной встречи.

"Мы полностью контролировали соперника, но три-четыре действия переломили ход матча. Я никогда не испытывал ничего подобного. Конечно, через неделю в Казахстане будет очень и очень тяжело". Тимо Шульц, тренер "Базеля"

Шанс изменить исход противостояния в свою пользу появится у швейцарского клуба 3 августа, когда пройдет ответная игра между "Тоболом" и "Базелем" на Центральном стадионе Костаная. Как говорит наставник костанайской дружины, серб Милич Чурчич, пока ничего не решено – очевидно, что один из старейших и титулованных клубов Европы просто так не сдастся.