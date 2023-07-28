Мама Мбаппе назвала "Реалу" необходимую для трансфера сумму

В СМИ появилась информация, что Файза Ламари, мама футболиста Килиана Мбаппе, назвала руководству мадридского "Реала" сумму, за которую "ПСЖ" готов отпустить своего нападающего, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Marca, мадридцы не желают платить столько и намерены сбить цену.

"Реал" может осуществить сделку этим летом или подождать еще год. Второй вариант был приоритетным, но только до того, как мадридский клуб расстался с Каримом Бензема. Сейчас преимущество в переговорах у мадридцев. В "ПСЖ" знают, что если они отступят от своих требований до 31 августа, то Мбаппе просто уйдет бесплатно следующим летом, когда истечет срок его нынешнего контракта.

Ранее появилась информация, что "Реал" нашел деньги для того, чтобы совершить сделку. Как стало известно Madrid Xtra, переход 24-летнего форварда может состояться в первую неделю августа.

Ранее Мбаппе отказался от зарплаты в 700 млн евро, которую ему предлагали в Саудовской Аравии.