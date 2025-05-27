Назван лучший футбольный трансфер прошедшего сезона в Европе

Переход французского форварда Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский "Реал" назван самым лучшим трансфером прошедшего сезона в футбольной Европе, сообщает Zakon.kz.

Такой вердикт вынесло популярное издание Goal, учитывая бесплатное приобретение лидера сборной Франции Килиана Мбаппе, который уже оправдал некоторые надежды сразу в первом сезоне.

На второй строчке удачных покупок стоит португалец Жоау Невеш, который был приобретен ПСЖ у "Бенфики" за 59 млн фунтов.

В тройку лучших трансферов также вошел Майкл Олисе. Француза перехватила "Бавария" у английского "Кристал Пэлас" за 50 млн фунтов.

Фото: Instagram/romelulukaku

По мнению экспертов, в топ-10 лучших европейских трансферов также вошли:

Скотт Мактоминей – в "Наполи" из "МЮ" за 26 млн фунтов.

Дезире Дуэ – в ПСЖ из "Ренна" за 42 млн фунтов.

Мэйсон Гринвуд – в "Марсель" из "МЮ" за 27 млн фунтов.

Ромелу Лукаку – в "Наполи" из "Челси" за 25 млн фунтов.

Виктор Осимхен – в "Галатасарай" из "Наполи", аренда.

Серу Гирасси – в "Боруссию" из "Штутгарта" за 15 млн фунтов.

Матео Ретеги – в "Аталанту" из "Дженоа" за 24 млн фунтов.

Возвращаясь к лидеру трансферного сезона Килиану Мбаппе, надо отметить, что он на днях выиграл "Золотую бутсу" в первом же сезоне выступления за "Реал".