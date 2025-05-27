Назван лучший футбольный трансфер прошедшего сезона в Европе
Фото: Instagram/realmadrid
Переход французского форварда Килиана Мбаппе из ПСЖ в мадридский "Реал" назван самым лучшим трансфером прошедшего сезона в футбольной Европе, сообщает Zakon.kz.
Такой вердикт вынесло популярное издание Goal, учитывая бесплатное приобретение лидера сборной Франции Килиана Мбаппе, который уже оправдал некоторые надежды сразу в первом сезоне.
На второй строчке удачных покупок стоит португалец Жоау Невеш, который был приобретен ПСЖ у "Бенфики" за 59 млн фунтов.
В тройку лучших трансферов также вошел Майкл Олисе. Француза перехватила "Бавария" у английского "Кристал Пэлас" за 50 млн фунтов.
Фото: Instagram/romelulukaku
По мнению экспертов, в топ-10 лучших европейских трансферов также вошли:
- Скотт Мактоминей – в "Наполи" из "МЮ" за 26 млн фунтов.
- Дезире Дуэ – в ПСЖ из "Ренна" за 42 млн фунтов.
- Мэйсон Гринвуд – в "Марсель" из "МЮ" за 27 млн фунтов.
- Ромелу Лукаку – в "Наполи" из "Челси" за 25 млн фунтов.
- Виктор Осимхен – в "Галатасарай" из "Наполи", аренда.
- Серу Гирасси – в "Боруссию" из "Штутгарта" за 15 млн фунтов.
- Матео Ретеги – в "Аталанту" из "Дженоа" за 24 млн фунтов.
Возвращаясь к лидеру трансферного сезона Килиану Мбаппе, надо отметить, что он на днях выиграл "Золотую бутсу" в первом же сезоне выступления за "Реал".
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