Бахтиер Зайнутдинов в составе ЦСКА выиграл уникальный матч с рекордом по пенальти

Московский футбольный клуб ЦСКА, за который играет лидер казахстанской сборной Бахтиер Зайнутдинов, в рамках российского первенства обыграл на выезде "Ахмат" (Грозный). В матче было назначено пять пенальти и зафиксировано три удаления, сообщает Zakon.kz.

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В этом матче был установлен рекорд российских первенств по пенальти: арбитр Владислав Безбородов пять раз указал на 11-метровую точку. Все штрафные были реализованы. Прежний рекорд установили два года назад, во время матча "Тамбов" – ЦСКА, где рефери назначил четыре пенальти.





Фото: Instagram/pfc_cska

Встреча в Грозном ознаменовалась тремя удалениями, одно из которых на девятой минуте заработал игрок сборной Казахстана и "Ахмата" – Марат Быстров. Еще один интересный факт, которым запомнится этот матч, – все три пенальти в составе армейцев удачно реализовал нападающий Федор Чалов.





В свою очередь, у хозяев поля стандартное положение дважды успешно использовал Мохамед Конате. Все пять мячей в матче были забиты с пенальти. Итоговый счет 3:2 – ЦСКА одерживает первую победу в новом сезоне чемпионата РПЛ. Бахтиер Зайнутдинов отыграл весь матч, получив желтую карточку на 19-й минуте встречи.

В третьем туре сезона РПЛ-2023/24 5 августа пройдет московское дерби, где армейцы встретятся с "Локомотивом".

Ранее Бахтиер Зайнутдинов забил гол в стиле Месси и принес крупную победу ЦСКА.