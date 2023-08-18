Бахтиер Зайнутдинов прибыл в "Бешикташ"

Лидер футбольной сборной Казахстана и экс-игрок московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прилетел в Стамбул, чтобы подписать официальный контракт с одним из лидеров турецкого футбола – "Бешикташом", сообщает Zakon.kz.

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В одном из главных аэропортов столицы Турции казахстанского футболиста встречали не только представители "Бешикташа", но, и многочисленные фанаты с флагом нашего государства, передает пресс-служба команды.





Фото: Instagram/besiktas

Таким образом, можно сказать, что закончилось долгая история перехода полузащитника казахстанской сборной в "Бешикташ", которая началась еще полгода назад. Пока Зайнутдинов блистал за главную команду страны и армейцев, турецкая сторона и москвичи никак не могли договориться, бросаясь громкими заявлениями.

25-летний уроженец Жамбылской области Бахтиер Зайнутдинов выступал за столичный ЦСКА последние три года, где сыграл 83 матча. Он стал автором 7 мячей, также в его активе 8 голевых передач. В составе москвичей стал обладателем Кубка России.

По некоторой информации трансфер казахстанского игрока "Бешикташу" обошелся суммой в 4,5 миллиона евро. Официальная презентация Зайнутдинова планируется в ближайшее время.