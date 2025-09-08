"Барыс" потерял легионера на старте нового сезона КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о потере легионера на старте нового сезона КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Об этом клуб опубликовал пост в Instagram.

"Иэн Маккошен переведен в список травмированных. По ходу матча с "Трактором" Иэн Маккошен получил перелом носа. Защитник переведен в список травмированных и пропустит ближайшие встречи "Барыса", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Барыс" поднялся на второе место таблицы Востока после матча с "Трактором".