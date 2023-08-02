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Легендарный вратарь Буффон решил попрощаться с футболом

Знаменитый итальянский вратарь Буффон собрался завершить карьеру Фото: Instagram/gianluigibuffon
45-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон планирует завершить карьеру, когда расторгнет контракт со своей нынешней командой Серии В – "Пармой", сообщает Zakon.kz.

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Как передают итальянские СМИ, агент знаменитого вратаря встретится с руководством клуба "Парма", чтобы обсудить разрыв контракта. Буффон начал карьеру в 1995 году именно в составе "Пармы", где играл на протяжении последующих шести лет.

Футбол завершение карьеры

Фото: Instagram/gianluigibuffon

Затем голкипер защищал честь туринского "Ювентуса" до 2018 года, после чего один сезон отработал во французском "ПСЖ".

С 2010 по 2018 год Буффон стоял на воротах в сборной Италии, где одновременно надел капитанскую повязку. 

Футбол завершение карьеры

Фото: Instagram/gianluigibuffon

Буффон – один из вратарей-рекордсменов мирового футбола. Он участвовал в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010 и 2014). А в 2006 году стал победителем мундиаля, который прошел в Германии, и был признан лучшим вратарем этого турнира.

Последние два года знаменитый вратарь выступал за "Парму" и отыграл 44 игры первенства Серии B.

Ранее стало известно, что известный испанский теннисист Фелисиано Лопес завершил карьеру.

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