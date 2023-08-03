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Благодаря дублю Месси "Интер Майами" вышел в 1/8 Кубка Лиг

Дубль Месси помог "Интер Майами" выйти в 1/8 Кубка Лиг Фото: Instagram/intermiamicf
Аргентинец Лионель Месси стал героем матча Кубка Лиг между "Интер Майами" и "Орландо Сити" в 1/16 финала турнира. Два гола в его исполнении позволили команде выйти в 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

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Начало матча перенесли на полтора часа из-за ливня. Капитан "Интер Майами" Месси открыл счет уже на седьмой минуте.

Для 36-летнего нападающего этот гол стал четвертым в трех матчах за "Интер Майами". Вскоре Месси отметился первой желтой карточкой в этом турнире. Спустя некоторое время гости сравняли результат, но "Интер Майами" снова вырвался вперед благодаря Хосефу Мартинесу.

За 14 минут до окончания игры Лионель Месси укрепил преимущество хозяев поля – 3:1. В это время клуб из Флориды выпустил на поле своего звездного новичка, экс-игрока "Барселоны" Жорди Альбу.

Таким образом, Месси забил свой пятый гол в составе "Интер Майами" и второй мяч в этом поединке, что позволило его новому клубу пробиться в 1/8 Кубка Лиг. 

Кубок Лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Это официальные соревнования под эгидой КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически попадают в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Ранее "Интер Майами" крупно обыграл "Атланту" – и тоже благодаря дублю Лионеля Месси.

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