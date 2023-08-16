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Месси забил в шестом матче подряд и вывел "Интер Майами" в финал Кубка лиг

"Интер Майами" во главе с Месси вышел в финал Кубка лиг Фото: Instagram/leomessi
В полуфинальном матче Кубка лиг клуб "Интер Майами", за который играет знаменитый аргентинец Лионель Месси, разгромил "Филадельфию" со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Для клуба из Майами матч был гостевым, что не помешало подопечным Херардо Мартино весьма уверенно чувствовать себя на поле. Счет на третьей минуте открыл форвард "Интер Майами" Хосеф Мартинес, а на 20-й минуте преимущество гостей укрепил Лионель Месси – аргентинец поразил ворота соперников красивым дальним ударом.

В конце первого тайма успех гостей окончательно зафиксировал Жорди Альба (это его первый гол за "Интер Майами"). Во втором тайме "Филадельфия Юнион" сумела-таки забить гол престижа (отметился полузащитник Алехандро Бедойя), но "Интер Майами" не оставил противнику никаких надежд на то, чтобы отыграться. Финальный гол со стороны гостей оформил Дэвид Руис. Итог встречи – полный разгром "Филадельфии" и очередной триумф Месси. "Интер Майами" – в финале Кубка лиг.

"Мы работали, чтобы выйти в финал, и нам это удалось! Остался последний маленький шаг", – написал Лионель Месси в Instagram, комментируя исход матча.

Таким образом, у Месси уже девятый гол в шести матчах за "Интер Майами" – пока что звездный аргентинец забивает в каждой встрече. По-видимому, небольшая травма, которую форвард получил на тренировке перед встречей с "Филадельфией", никак не повлияла на качество его игры.

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