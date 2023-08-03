Самый титулованный футбольный клуб мира проиграл второй матч подряд перед стартом Ла Лиги
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"Реал" закончил американское турне двумя поражениями кряду за 10 дней до старта испанского первенства. За океаном команда сыграла четыре товарищеских матча, в двух стартовых поединках одержав победу.
Сначала подопечные Карло Анчелотти обыграли "Милан" (3:2) и "Манчестер Юнайтед" (2:0). Но затем последовали две неудачи: поражения от принципиального соперника по Ла Лиге – "Барселоны" (0:3) и от "Ювентуса" (1:3).
Болельщики лучшего клуба мира могут особо не расстраиваться: эти встречи имели статус товарищеских и проходили в рамках выставочных игр. Здесь итальянский наставник "Реала" мог проверить в деле некоторых новичков и молодых футболистов.
Фото: Instagram/realmadrid
12 августа подопечные Анчелотти вступят в бой за лидерство в испанском первенстве, где в рамках первого тура встретятся на выезде с "Атлетиком" из Бильбао.
Тем временем накануне прошли несколько других товарищеских поединков:
- Ливерпуль (Англия) – Бавария (Германия), 3:4.
- "РБ Лейпциг" (Германия) – "Сент-Труйден" (Бельгия), 4:0.
- "Наполи" (Италия) – "Жирона" (Испания), 1:1.
- "Марсель" (Франция) – "Байер" (Германия), 1:2.
- "Фаренсе" (Португалия) – "Рома" (Италия), 2:4.
- "Челси" (Англия) – "Боруссия" (Германия), 1:1.
- "Атлетико" (Испания) – "Реал Сосьедад" (Испания), 0:0.
Подробнее о победе "Барсы" над "Реалом" можно прочесть здесь.