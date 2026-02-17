"Барселона" проиграла второй матч подряд и уступила лидерство в Ла Лиге

В ночь на 17 февраля в испанском футбольном чемпионате высшего дивизиона завершились матчи 24-го тура, в одном из которых каталонская "Барселона" неожиданно потеряла очки, уступив на выезде "Жироне" со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Лидер каталонской дружины Ламин Ямаль мог открыть счет еще в первом тайме, однако не смог реализовать пенальти, так как попал в штангу.

А после перерыва Пау Кубарси порадовал местных фанатов, забив первый мяч в этой игре. Буквально через мгновение Тома Лемар восстановил равновесие.

За четыре минуты до финального свистка Фран Бельтран подарил победу "Жироне" – 2:1. На последних секундах встречи был удален игрок хозяев поля Хоэль Рока за грубый подкат против Ямаля.

Таким образом, "Барселона" потерпела вторую неудачу подряд на уровне испанских турниров. На прошлой неделе "блауграна" была разгромлена "Атлетико" в полуфинала Кубка страны (0:4).

"В первом тайме у нас было много моментов, после перерыва они появились у "Жироны". При контратаках, особенно в обороне, действовали слабо, они заслужили победу. Плохо выбирали позиции, особенно в центре поля, допустили слишком много ошибок. Нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали". Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

После неудачи от "Жироны" команда Флика остается на второй строчке таблицы Ла Лиги с активом в 58 очков. А в лидеры вырвался "Реал" (60), который в прошедшие выходные дома обыграл "Сосьедад" (4:1).

В свою очередь подопечные Альваро Арбелоа сегодня ночью на выезде сыграют первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики".