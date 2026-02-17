#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

"Барселона" проиграла второй матч подряд и уступила лидерство в Ла Лиге

Футбол Поражение Жирона, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 10:21 Фото: Instagram/FCBarcelona
В ночь на 17 февраля в испанском футбольном чемпионате высшего дивизиона завершились матчи 24-го тура, в одном из которых каталонская "Барселона" неожиданно потеряла очки, уступив на выезде "Жироне" со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Лидер каталонской дружины Ламин Ямаль мог открыть счет еще в первом тайме, однако не смог реализовать пенальти, так как попал в штангу.

А после перерыва Пау Кубарси порадовал местных фанатов, забив первый мяч в этой игре. Буквально через мгновение Тома Лемар восстановил равновесие.

За четыре минуты до финального свистка Фран Бельтран подарил победу "Жироне" – 2:1. На последних секундах встречи был удален игрок хозяев поля Хоэль Рока за грубый подкат против Ямаля.

Таким образом, "Барселона" потерпела вторую неудачу подряд на уровне испанских турниров. На прошлой неделе "блауграна" была разгромлена "Атлетико" в полуфинала Кубка страны (0:4).

"В первом тайме у нас было много моментов, после перерыва они появились у "Жироны". При контратаках, особенно в обороне, действовали слабо, они заслужили победу. Плохо выбирали позиции, особенно в центре поля, допустили слишком много ошибок. Нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали".Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

После неудачи от "Жироны" команда Флика остается на второй строчке таблицы Ла Лиги с активом в 58 очков. А в лидеры вырвался "Реал" (60), который в прошедшие выходные дома обыграл "Сосьедад" (4:1).

В свою очередь подопечные Альваро Арбелоа сегодня ночью на выезде сыграют первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барселона" обыграла "Атлетико" и одержала пятую победу в Ла Лиге
10:13, 03 декабря 2025
"Барселона" обыграла "Атлетико" и одержала пятую победу в Ла Лиге
"Барселона" выиграла семь матчей подряд и закрыла год на вершине Ла Лиги
11:44, 22 декабря 2025
"Барселона" выиграла семь матчей подряд и закрыла год на вершине Ла Лиги
"Реал" после ничьей с "Жироной" отдал первое место "Барселоне" в Ла Лиге
16:06, 01 декабря 2025
"Реал" после ничьей с "Жироной" отдал первое место "Барселоне" в Ла Лиге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
10:59, Сегодня
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
10:31, Сегодня
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
10:26, Сегодня
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: