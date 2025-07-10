"Ордабасы" не справился с "Торпедо" в Грузии

Футбольный клуб "Ордабасы" (Шымкент) 10 июля провел первый матч первого квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА на выезде против грузинского "Торпедо" (Кутаиси), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча завершилась победой хозяев – 4:3.

В составе "Торпедо" дублями отметились Бьорн Йонсен и Матей Шимич. За казахстанскую команду голы забили Лука Имнадзе, Сагадат Турсынбай и Михай Кэпэцынэ.

Ответный матч состоится 17 июля в Шымкенте.

Победитель противостояния встретится во втором раунде квалификации с кипрским клубом "Омония".

А ранее сообщалось, что Амир Омарханов вышел в полуфинал юниорского "Уимблдона" в парном разряде.

