"Легия" – "Ордабасы": пройдут ли шымкентцы в следующий раунд отбора Лиги Конференций?

Ночь с четверга на пятницу станет для "Ордабасы" одной из важнейших: 4 августа команда едет в Варшаву на ответный матч с "Легией". О шансах шымкентцев пройти в следующий раунд Лиги Конференций рассказали эксперты Parimatch.

Предыстория

Матч в Шымкенте выдался напряженным, о чем говорят 6 желтых карточек, 4 из которых заработала казахстанская команда. Но несмотря на это, после 1-го тайма "Ордабасы" вел в счете с разницей в 2 мяча, благодаря голам Всеволода Садовского и Мамаду Мбоджа. Однако во 2-м тайме "Легия" сравняла счет, и в целом была заметно активнее в атаке. Итоговый счет составил 2:2 – победитель определится в Варшаве.

"Ордабасы"

Шымкентский клуб проводит отличный сезон в Казахстанской Премьер-лиге: после 17 туров команда Александра Седнёва единолично занимает 1-е место в таблице, опережая "Астану" на 3 очка и имея на 1 матч меньше, чем у столичного клуба. Кроме того, шымкентцы серьезно прибавили как в атаке, так и в обороне – среди команд КПЛ они забили больше всего голов (36) и меньше всех пропустили (12), что обеспечило им лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (+24).

До нынешнего сезона "Ордабасы" не играл в еврокубках 2 года, когда в сезоне 20/21 вылетел в 1-м отборочном раунде Лиги Европы от румынского "Ботошани" (1-2 по сумме двух матчей). Но с тех времен команда серьёзно преобразилась, и побороться за проход в групповой этап Лиги Конференций она точно способна.

"Легия"

Прошлый сезон в "Экстраклассе" выдался для клуба довольно удачным. "Легионеры" заняли в лиге 2-е место и выиграли Кубок Польши, что позволило им вернуться в еврокубки после годичного перерыва. Стоит также отметить, что "армейцы" крайне успешно играют дома, в минувшем сезоне не проиграв на своём поле ни разу, как в лиге, так и в кубке.

В еврокубках варшавский клуб довольно стабилен. Последние 10 лет команда стабильно проходила как минимум в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, в том числе трижды – в групповой этап и дважды – в 1/16 финала. Это говорит о большом опыте "легионеров" и готовности навязывать борьбу командам из топовых европейских лиг.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

"Легия" отлично играет дома и намного опытнее в еврокубках, чем "Ордабасы", за счет чего и выглядит фаворитом. В этом уверены и эксперты Parimatch: коэффициент на победу "легионеров" равен 1.39 против 8.20 у шымкентцев. Казахстанская команда выглядит серьезным андердогом: коэффициент на её проход в следующий раунд составляет всего 5.70 против 1.12 у поляков.

Обе команды активны в атаке, поэтому голы явно не заставят себя ждать. Аналитики Parimatch уверены, что будет забито не менее 3 мячей и оценивают результат "тотал больше 2,5" в 1.86. А вот насчет того, забьют обе команды или нет, мнения специалистов расходятся: вариант "да" оценивается в 2.08, "нет" – в 1.66.

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