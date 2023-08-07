Мбаппе не подпускают к тренировкам с основным составом "ПСЖ"

Футболисты французского "ПСЖ" вернулись с азиатского турне и приступили к тренировкам. Однако в этом списке, как и в поездке по Азии, отсутствует ведущий форвард Килиан Мбаппе. Он тренируется с теми игроками, которые выставлены на продажу, сообщает Zakon.kz.

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Причина последних наказаний в отношении футболиста кроется в том, что Мбаппе попал в немилость руководству парижского клуба с нежеланием продлевать контракт. И разгневанный владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказывается пускать Мбаппе в расположение основной команды. Он считает, что Килиан предал его, и пока не намерен ему это прощать.





Фото: Instagram/k.mbappe

В отсутствие Мбаппе, "ПСЖ" в ходе турне по Японии и Корее сыграл четыре товарищеских матча, где потерпел два поражения, одну встречу закончил ничьей и добился одной победы. Испанский наставник парижан Луис Энрике рассчитывал на форварда и хочет оставить его, но руководство клуба не дает добро на это решение. Пока под большим вопросом, допустят Мбаппе на матч 1-го тура Лиги 1, когда 12 августа "ПСЖ" встречается с "Лорьяном".

Администрация парижского суперклуба дала понять, что позиция по Мбаппе еще никак непонятна. С одной стороны парализует клубный проект, ну а с другой стороны усиливает основного конкурента. В Париже уверены, что у футболиста уже есть соглашение с "Реалом" к лету 2024 года.

Сейчас "ПСЖ" рассматривает возможность подачи официальной жалобы в ФИФА по ситуации с Мбаппе.

