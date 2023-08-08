Последний "товарняк": "Барса" против "шпор"

Каталонский гранд в завершающем предсезонном матче постарается растоптать гостей из Лондона.

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"Барселона" – "Тоттенхэм". 9 августа, 00:00 (время Астаны)

Это будет последний перед стартом сезона в Ла Лиге и АПЛ товарищеский матч для команд. Противники встретятся на Олимпийском стадионе в Барселоне, который на время реконструкции легендарного "Ноу Камп" станет домашним для каталонцев.

"Барселона", по сути, протестирует интерес своих болельщиков к новому стадиону на оппоненте с именем. Хотя нынешний летний "Тоттенхэм" выглядит пока что весьма неоднозначно.

В линии народного букмекера Казахстана Olimpbet фаворитом предстоящей дуэли аналитиками однозначно считается "Барса". Ставки на исходы предлагаются следующие: П1 – 1.52, Х – 4.81, П2 – 5.41.

Главный тренер "сине-гранатовых" Хави очень уверенно подводит подопечных к старту официальных матчей. В предсезонных поединках "Барса" преимущественно смотрелась очень бодро. Подобная бодрость способна очень скоро стать сокрушающей мощью.

У Ангелоса Постекоглу, нового коуча лондонцев, видимых проблем побольше, чем у босса каталонцев. "Тоттенхэму" необходимо решать проблемы в обороне – в предсезонных товарняках защита "шпор" временами выглядела просто-таки удручающе. Да и вопрос с Гарри Кейном (то есть его возможным переходом в "Баварию") также не добавляет австралийскому тренеру стройности мыслей при составлении игровой концепции на сезон.

Эксперты Olimpbet предполагают, что на протяжении всей встречи "Барселона" будет иметь игровое преимущество над "Тоттенхэмом". И поставить на победу каталонского гранда с форой (-1) предлагается за рабочий коэффициент 1.8.

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