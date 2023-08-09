Наставник "Астаны" отметил слабую реализацию голевых моментов у своих игроков

Главный тренер столичного футбольного клуба "Астаны" Григорий Бабаян после успеха над болгарским "Лудогорцем" в первом матче третьего отборочного этапа Лиги Европы УЕФА высказался о большом количестве упущенных голевых моментов, которые были у его подопечных, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Специалист отметил, что игроки "Астаны" в поединке с болгарским коллективом имели массу шансов, чтобы поразить ворота соперника. Бабаян не скрывает, что минимальный успех дома пока ничего не гарантирует, а упущения в Астане могут создать проблемы в ответной встрече через неделю.

Накануне, "Астана" в первой игре одержала волевую победу над "Лудогорцем" – 2:1, благодаря голам Жарко Томашевича и Александра Марочкина.

"Сложнейший матч, пропустили первыми, у нас было много моментов, мяч просто не залетал. Нужна реализация, наш план сработал на 70 процентов. Пропустили гол из-за детской ошибки, но не бросили играть и забили два гола. Хочу отметить фанатов, они нас гнали вперед и это их победа. Впереди еще тяжелые матчи, нужно отдохнуть и двигаться дальше. Мы полетим за два дня до игры и попробуем там адаптироваться к их полю, в Астане нет натурального газона. Также нужно помнить про класс соперника и будет давление там". Григорий Бабаян, главный тренер ФК Астана

Ответная встреча между "Астаной" и "Лудогорцем" состоится 18 августа в болгарском городе Разград. Победителя данного противостояния уже в раунде плей-офф Лиги Европы ждет знаменитый амстердамский "Аякс".

Тем временем, после "Астаны" в еврокубковый бой на этой неделе вступают еще два казахстанских коллектива. В стартовых матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций костанайский "Тобол" примет "Дерри Сити" из Ирландии, а "Актобе" в гостях сразится с румынской "Сепси". Эти поединки запланированы на 10 августа.