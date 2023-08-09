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"КИ Клаксвик" с Фарерских островов продолжает творить чудеса в Лиге чемпионов УЕФА

"КИ Клаксвик" с Фарерских островов творит чудеса в Лиге чемпионов Фото: Instagram/klaksvikaritrottarfelag
Накануне состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "КИ Клаксвик" (Фарерские острова) и "Мольде" (Норвегия). Сенсационный успех сопутствовал островитянам, которые обыграли гостей со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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После безголевого первого тайма первыми отличились игроки "Мольде": счет открыл Магнус Эйкрем. Однако норвежцы радовались недолго. В середине второго тайма форвард "КИ Клаксвик" Арни Фредриксберг восстановил равновесие. А за четыре минуты до финального свистка этот же игрок подарил своему скромному коллективу сенсационную победу – 2:1, оформив дубль.

Благодаря этой победе фарерцы продолжают феноменальное выступление на европейской арене – причем в самом престижном турнире, Лиге чемпионов. Пока что команде сопутствует поразительный успех.

"КИ Клаксвик" на первом этапе квалификации Лиги чемпионов выбил венгерский "Ференцварош", который тренировал известный российский специалист Станислав Черчесов. Затем островитяне оставили не у дел чемпионов Швеции – "Хаккен", дойдя до третьего отборочного раунда самого престижного клубного турнира Европы. И вот теперь – победа над "Мольде" (правда, предстоит еще ответная игра на поле соперника).

Каким бы ни был исход ответного матча, игроки "КИ Клаксвика" уже стали настоящими героями у себя на родине. Каждый успех команды превращается в праздник государственного масштаба, хотя клубный стадион вмещает всего 2500 человек.

Если фарерцы по сумме двух матчей обыграют "Мольде", в следующем круге их будет ждать победитель противостояния между "Олимпией" (Словения) и "Галатасараем" (Турция). А в случае успеха в четвертом отборочном раунде "КИ Клаксвик" сможет сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. 

Своим успехом фарерский коллектив доказал многим более финансово благополучным командам Европы, что впечатляющего результата на поле можно достигнуть не только благодаря большим деньгам.

Фарерские острова – автономный регион в составе Королевства Дания. Состоит из 18 островов (включая один необитаемый), расположенных между Шотландией и Исландией. Население на 2022 год составляло примерно 53,6 тысячи человек.

Ранее "Астана" не смогла обыграть "Динамо" в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА
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