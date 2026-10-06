Казахстан и Фарерские острова устроили драматичную развязку в Лиге наций

Сборная Казахстана сыграла вничью с Фарерскими островами в домашнем матче четвертого тура Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, гости открыли счет на 22-й минуте. После подачи с углового Пётур Кнудсен пробил головой и отправил мяч в ворота Казахстана.

Во втором тайме Фарерские острова удвоили преимущество после дальнего удара Гезы Давида Тури.

На 65-й минуте фарерцы остались в меньшинстве – Мартин Агнарссон получил красную карточку. Казахстан воспользовался численным преимуществом спустя три минуты: Сергей Малый дальним ударом сократил отставание.

На 76-й минуте Нуралы Алип сравнял счет, забив головой после подачи Самородова.

За пять минут до конца основного времени команды вновь оказались в равных составах: Сергей Малый получил красную карточку и был удален.

После четырех туров Казахстан с двумя очками занимает последнее, четвертое место в группе 3. Следующий матч команда проведет 13 ноября в гостях против Молдовы.

Ранее сообщалось, что Анарбеков может заменить Заруцкого в матче Лиги наций.