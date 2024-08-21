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Майк Тайсон возвращается на ринг

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 06:36 Фото: Instagram/miketyson
Знаменитый боксер-тяжеловес 58-летний Майк Тайсон впервые с 2005 года возвращается на профессиональный ринг. Осенью этого года его соперником станет видеоблогер Джейк Пол, сообщает Zakon.kz.

Бой из восьми раундов назначен на 15 ноября в Техасе. Специально для этого выделили стадион AT&T Stadium, способный вместить до 80 тыс. зрителей. Об этом на своей странице в Instagram сообщила известная промоутерская компания.

На днях в Нью-Йорке прошла битва взглядов между соперниками, где они друг друга потолкали. Конечно, это делалось для разогрева боя и предварительная встреча прошла в более чем дружелюбной атмосфере.

Блогер нескромно сравнил себя с Мохаммедом Али и предложил сопернику "снова отложить бой из-за менопаузы". Это по всей видимости связано с тем, что изначально они должны были разделить ринг 21 июля. Однако Тайсону стало плохо в самолете и бой пришлось перенести.

В ответ на обидную шутку блогера боксер попытался предсказать исход битвы.

"Как только я поймаю его, все кончится. Он будет убегать от меня, как воришка", – ответил Тайсон.

Майку Тайсону сейчас 58 лет. Он завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году и с тех пор провел лишь два выставочных поединка. Последний из них состоялся в 2020 году с другим легендарным боксером, Роем Джонсом-младшим и завершился вничью.

Также стало известно, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустит ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

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