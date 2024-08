Майк Тайсон возвращается на ринг

Бой из восьми раундов назначен на 15 ноября в Техасе. Специально для этого выделили стадион AT&T Stadium, способный вместить до 80 тыс. зрителей. Об этом на своей странице в Instagram сообщила известная промоутерская компания.

На днях в Нью-Йорке прошла битва взглядов между соперниками, где они друг друга потолкали. Конечно, это делалось для разогрева боя и предварительная встреча прошла в более чем дружелюбной атмосфере.

Jake Paul vs. Mike Tyson has to be the biggest joke of 2024 🤣#PaulTyson pic.twitter.com/CVJMgj8c6I