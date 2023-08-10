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Андрей Скабелка: Хотим стать командой, способной решать самые серьезные задачи

Хоккей Барыс Мнение Фото: hcbarys.kz
Главный тренер казахстанского хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка подвел итоги первого этапа предсезонной подготовки своих подопечных и поделился планами на турнир, который стартует 10 августа в Казани, сообщает Zakon.kz.

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Столичный коллектив стал одним из 4-х участников предсезонного хоккейного турнира "Кубок Танеко". В стартовом поединке, 10 августа в 16:00 (время Астаны) "Барыс" встретится с "Локомотивом" из Ярославля. 

"Ребята приехали из отпуска в хорошей форме, порядок был с настроем и желанием тренироваться. Ту нагрузку, которую мы предложили, они переварили. Взяли на турнир пять пятерок, но, вряд ли будем прям пятерками чередовать, естественно все сыграют. Барбер и Оберг недавно только присоединились к команде. Наверное, они здесь получат меньше игровой нагрузки. Есть игроки, которым хотим дать возможность проявить себя, это Алихан Омирбеков, Мади Диханбек и Кирилл Никитин". Андрей Скабелка, главный тренер Барыса

11 августа казахстанская дружина померится силами с челябинским "Трактором".

"На предварительном этапе в Казани сыграют все три вратаря. Позже определим, кто выйдет с первых минут в матче за итоговое место. Сейчас нам важны наша работа и наше состояние. Идем в первый турнир нового сезона и с каждой игрой хотим становиться сильнее. Мы хотим стать командой, способной решать самые серьезные задачи". Андрей Скабелка

И в заключение предварительного этапа "астанчане" 13 августа сыграют с хозяевами льда, хоккеистами казанского "Ак Барса". Спустя сутки эти 4 коллектива сыграют в поединках за третье место и финале.

В этом году "Барыс" начинает регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги на своей арене 2 сентября, матчем против "Салавата Юлаева" из Уфы. 

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